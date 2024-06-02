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Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда
Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда
Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае, если соответствующее решение... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T17:12
2024-06-02T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае, если соответствующее решение будет вынесено судьей в Нью-Йорке по делу против него о фальсификации деловой документации.Трамп добавил, что допускает возможность подобного исхода событий.Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - экспертПутин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешиваетсяГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, политика, суд, новости, в мире
Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда

Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда

17:12 02.06.2024 (обновлено: 17:36 02.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае, если соответствующее решение будет вынесено судьей в Нью-Йорке по делу против него о фальсификации деловой документации.
"Я с этим соглашусь", - заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox News на вопрос об домашнем аресте или тюремном сроке в качестве приговора.
Трамп добавил, что допускает возможность подобного исхода событий.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы.
Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.
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