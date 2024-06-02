https://crimea.ria.ru/20240602/anomalnaya-zhara-v-krymu-smenitsya-dozhdyami-i-grozami--fobos-1137765615.html

Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС

Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС

Первая половина предстоящей недели в Крыму будет аномально жаркой и сухой, после чего местами пройдут небольшие дожди с грозами при комфортных температурах, а... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T18:18

2024-06-02T18:18

2024-06-02T18:18

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Первая половина предстоящей недели в Крыму будет аномально жаркой и сухой, после чего местами пройдут небольшие дожди с грозами при комфортных температурах, а море прогреется до 20 градусов. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Первая половина предстоящей недели благодаря антициклону и южной тяге ветров будет еще жарче и солнечнее, чем в минувшие выходные, пообещал Тишковец.Благодаря высоким температурам на грядущей неделе существенно прогреется море, отметил метеоролог.Во второй части недели в результате перегрева атмосферы конвективные восходящие потоки в виде испарений активизируются и будут благоприятствовать появлению отдельных шапок кучево-дождевых облаков, предупредил эксперт.Поэтому погода будет неустойчивой, но так будет не во всем Крыму.Днем в эти дни +30, а ночью +15… +20 градусов тепла."В общем, настоящее крымское лето – лучше не придумаешь. И ничто не испортит погоду по крайней мере до конца первой декады июня", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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