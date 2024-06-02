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Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС
Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС
Первая половина предстоящей недели в Крыму будет аномально жаркой и сухой, после чего местами пройдут небольшие дожди с грозами при комфортных температурах, а... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T18:18
2024-06-02T18:18
2024-06-02T18:18
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Первая половина предстоящей недели в Крыму будет аномально жаркой и сухой, после чего местами пройдут небольшие дожди с грозами при комфортных температурах, а море прогреется до 20 градусов. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Первая половина предстоящей недели благодаря антициклону и южной тяге ветров будет еще жарче и солнечнее, чем в минувшие выходные, пообещал Тишковец.Благодаря высоким температурам на грядущей неделе существенно прогреется море, отметил метеоролог.Во второй части недели в результате перегрева атмосферы конвективные восходящие потоки в виде испарений активизируются и будут благоприятствовать появлению отдельных шапок кучево-дождевых облаков, предупредил эксперт.Поэтому погода будет неустойчивой, но так будет не во всем Крыму.Днем в эти дни +30, а ночью +15… +20 градусов тепла."В общем, настоящее крымское лето – лучше не придумаешь. И ничто не испортит погоду по крайней мере до конца первой декады июня", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет От юга до востока - готов ли Крым принимать гостей На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество
Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС
Море на пляжах в Крыму прогреется до 20 градусов на следующей неделе - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Первая половина предстоящей недели в Крыму будет аномально жаркой и сухой, после чего местами пройдут небольшие дожди с грозами при комфортных температурах, а море прогреется до 20 градусов. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Первая половина предстоящей недели благодаря антициклону и южной тяге ветров будет еще жарче и солнечнее, чем в минувшие выходные, пообещал Тишковец.
"Много солнца, никаких осадков. Ночные температуры будут колебаться уже в пределах +15… +20 градусов. А днем уходим четко за +30. В Симферополе это +30… +32, а по Крыму от +29 до +34 градусов. Это аномальное тепло", – сказал Тишковец.
Благодаря высоким температурам на грядущей неделе существенно прогреется море, отметил метеоролог.
"Вода на пляжах будет интенсивно прогреваться, на градус-другой прибавится как минимум. +18… +19 градусов уже есть – до 20 градусов солнце поднимет температуру воды", – уточнил Тишковец.
Во второй части недели в результате перегрева атмосферы конвективные восходящие потоки в виде испарений активизируются и будут благоприятствовать появлению отдельных шапок кучево-дождевых облаков, предупредил эксперт.
Поэтому погода будет неустойчивой, но так будет не во всем Крыму.
"Местами брызнет короткий дождь, где-то прогремит гроза, а где-то все время будет солнце. Такая вот переменчивая погода, без экстрима и штормовых предупреждений", – спрогнозировал Тишковец.
Днем в эти дни +30, а ночью +15… +20 градусов тепла.
"В общем, настоящее крымское лето – лучше не придумаешь. И ничто не испортит погоду по крайней мере до конца первой декады июня", – заключил эксперт.
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