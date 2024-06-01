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В Ростовской области потушили лесной пожар - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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В Ростовской области потушили лесной пожар
В Ростовской области потушили лесной пожар - РИА Новости Крым, 01.06.2024
В Ростовской области потушили лесной пожар
Спасатели полностью потушили лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T10:51
2024-06-01T10:51
ростовская область
пожар
природа
экология
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спасатели полностью потушили лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России.Лесная подстилка вспыхнула накануне вечером. По данным губернатора региона Василия Голубева, предварительно причиной ЧП мог стать удар молнии. Вечером площадь пожара составляла 52 гектара. Утром огонь был локализован на площади 169 гектаров.По данным губернатора области, в тушении были задействованы 226 специалистов и 69 единиц техники, в том числе вертолет.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"Пожарные в Крыму спасли лесополосу от пожара
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Новости
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РИА Новости Крым
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ростовская область, пожар, природа, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, василий голубев
В Ростовской области потушили лесной пожар

Лесной пожар в Ростовской области полностью потушен – МЧС

10:51 01.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спасатели полностью потушили лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России.
Лесная подстилка вспыхнула накануне вечером. По данным губернатора региона Василия Голубева, предварительно причиной ЧП мог стать удар молнии. Вечером площадь пожара составляла 52 гектара. Утром огонь был локализован на площади 169 гектаров.
"Природный пожар в Ростовской области полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.
По данным губернатора области, в тушении были задействованы 226 специалистов и 69 единиц техники, в том числе вертолет.
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Ростовская областьПожарПриродаЭкологияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиВасилий Голубев
 
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