https://crimea.ria.ru/20240531/800-rossiyskikh-pensionerov-khotyat-deportirovat-iz-latvii-1137760432.html

800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии

800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии - РИА Новости Крым, 31.05.2024

800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии

Латвия планирует депортировать более 800 российских пенсионеров, которые проживали в стране по виду на жительство. Об этом в ходе пресс-конференции по проблемам РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T16:43

2024-05-31T16:43

2024-05-31T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Латвия планирует депортировать более 800 российских пенсионеров, которые проживали в стране по виду на жительство. Об этом в ходе пресс-конференции по проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран в международной медиагруппе "Россия сегодня" заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский.По его словам, СПЧ уже разработал предложения об организации приема пенсионеров. Первый прием может быть оказан через систему пунктов временно размещения (ПВР) в Псковской области."Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", - уточнил член СПЧ.Далее, по его мнению, должен быть предусмотрен этап получения социального пакета защиты. По мнению Вышинского, речь должна идти о гарантиях аренды жилья для этих пенсионеров.Он также отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИДНазвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию

https://crimea.ria.ru/20230913/dali-dve-minuty-na-sbory-glava-sputnik-moldova-rasskazal-o-deportatsii-1131392908.html

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латвия, россия, в мире, кирилл вышинский, новости