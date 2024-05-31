https://crimea.ria.ru/20240531/800-rossiyskikh-pensionerov-khotyat-deportirovat-iz-latvii-1137760432.html
800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии
800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии - РИА Новости Крым, 31.05.2024
800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии
Латвия планирует депортировать более 800 российских пенсионеров, которые проживали в стране по виду на жительство. Об этом в ходе пресс-конференции по проблемам РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:43
2024-05-31T16:43
2024-05-31T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Латвия планирует депортировать более 800 российских пенсионеров, которые проживали в стране по виду на жительство. Об этом в ходе пресс-конференции по проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран в международной медиагруппе "Россия сегодня" заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский.По его словам, СПЧ уже разработал предложения об организации приема пенсионеров. Первый прием может быть оказан через систему пунктов временно размещения (ПВР) в Псковской области."Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", - уточнил член СПЧ.Далее, по его мнению, должен быть предусмотрен этап получения социального пакета защиты. По мнению Вышинского, речь должна идти о гарантиях аренды жилья для этих пенсионеров.Он также отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИДНазвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
https://crimea.ria.ru/20230913/dali-dve-minuty-na-sbory-glava-sputnik-moldova-rasskazal-o-deportatsii-1131392908.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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латвия, россия, в мире, кирилл вышинский, новости
800 российских пенсионеров хотят депортировать из Латвии
Латвия готовит к депортации более 800 российских пенсионеров – СПЧ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Латвия планирует депортировать более 800 российских пенсионеров, которые проживали в стране по виду на жительство. Об этом в ходе пресс-конференции по проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран в международной медиагруппе "Россия сегодня" заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский.
"Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство", - сказал Вышинский. Он назвал этот вопрос самым острым на сегодняшний день.
По его словам, СПЧ уже разработал предложения об организации приема пенсионеров. Первый прием может быть оказан через систему пунктов временно размещения (ПВР) в Псковской области.
"Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", - уточнил член СПЧ.
Далее, по его мнению, должен быть предусмотрен этап получения социального пакета защиты. По мнению Вышинского, речь должна идти о гарантиях аренды жилья для этих пенсионеров.
Он также отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.
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