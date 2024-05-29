https://crimea.ria.ru/20240529/v-sevastopole-flot-provodit-ucheniya-1137690309.html
В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Севастополе флот проводит учения
В среду днем военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:52
2024-05-29T14:52
2024-05-29T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В среду днем военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240529/v-sevastopole-gromko-i-dym--chto-proiskhodit-1137679369.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения
14:52 29.05.2024 (обновлено: 14:54 29.05.2024)