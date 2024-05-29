Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240529/v-sevastopole-flot-provodit-ucheniya-1137690309.html
В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Севастополе флот проводит учения
В среду днем военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:52
2024-05-29T14:54
севастополь
новости
новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В среду днем военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240529/v-sevastopole-gromko-i-dym--chto-proiskhodit-1137679369.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
В Севастополе флот проводит учения

В Севастополе флот проводит учения

14:52 29.05.2024 (обновлено: 14:54 29.05.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В среду днем военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 16:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в своем ТГ-канале.
В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Туман в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
09:13
В Севастополе громко и дым – что происходит
 
СевастопольНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Учения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Курортный сезон в Крыму состоится – Константинов
17:22Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегу
17:17Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам
17:07Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется
16:53Полицейские в Крыму нашли бросавших черепах за борт катамарана подростков
16:47Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
16:33Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей
16:24Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
16:13Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
16:00В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
15:48Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах
15:22Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
14:57Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов
14:52В Севастополе флот проводит учения
14:51Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент
14:47К чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителей
14:38Разрешение Варшавы на удары по РФ - насколько опасно польское вооружение
14:31Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
14:20ВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ
14:11Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29
Лента новостейМолния