https://crimea.ria.ru/20240529/rakety-atacms-na-krym-napravlyayut-voennye-ssha--mnenie-1137690569.html

Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение

Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение

Ракеты ATACMS для ударов по Крыму готовят и применяют не украинские военнослужащие, а военные США, поскольку они профессионально обучены обращаться с этим... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T22:05

2024-05-29T22:05

2024-05-29T22:05

мнения

ракеты atacms

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

политика

коллективный запад

оружие

поставки западного оружия украине

крым

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS для ударов по Крыму готовят и применяют не украинские военнослужащие, а военные США, поскольку они профессионально обучены обращаться с этим оружием, а Украина фактически уже в НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, все разговоры о том, что Украине надо в НАТО – "напускание тумана на то время, пока руками украинцев ведется системная работа по ослаблению России".При этом статья эта не играет роли, поскольку "Украина в полной мере использует альянс так, как хочет", подчеркнул он. А Западу выгодно не подставляться, давая свое оружие и продолжая прокси-войну с РФ на чужой территории.По его мнению, Запад в полной мере активный участник конфликта на Украине, "вплоть до ударов по нашей территории". А потому все заявления о якобы снятии запретов на удары западным оружием по РФ, как и беседы о вступлении Украины в НАТО - прикрытие, и тому много примеров. Больше того: западными комплексами и наведением ракет, в том числе по Крыму, занимаются не украинцы, уверен Горбачев."Каким оружием бьют по тому же Крыму? Те же ракеты ATACMS не могут быть отданы украинцам в руки в полной мере. Их наверняка готовят и обслуживают американские специалисты и применяют, просто их каким-то образом шифруют", – заключил эксперт.Накануне, 28 мая, российские силы ПВО сбили 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire, летевшие в сторону Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Морская авиация уничтожила два безэкипажных катера ВСУ у берегов КрымаУдары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, ракеты atacms, сергей горбачев, политика, коллективный запад, оружие, поставки западного оружия украине, крым, сша