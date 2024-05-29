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Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение
Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение
Ракеты ATACMS для ударов по Крыму готовят и применяют не украинские военнослужащие, а военные США, поскольку они профессионально обучены обращаться с этим... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T22:05
2024-05-29T22:05
мнения
ракеты atacms
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
политика
коллективный запад
оружие
поставки западного оружия украине
крым
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS для ударов по Крыму готовят и применяют не украинские военнослужащие, а военные США, поскольку они профессионально обучены обращаться с этим оружием, а Украина фактически уже в НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, все разговоры о том, что Украине надо в НАТО – "напускание тумана на то время, пока руками украинцев ведется системная работа по ослаблению России".При этом статья эта не играет роли, поскольку "Украина в полной мере использует альянс так, как хочет", подчеркнул он. А Западу выгодно не подставляться, давая свое оружие и продолжая прокси-войну с РФ на чужой территории.По его мнению, Запад в полной мере активный участник конфликта на Украине, "вплоть до ударов по нашей территории". А потому все заявления о якобы снятии запретов на удары западным оружием по РФ, как и беседы о вступлении Украины в НАТО - прикрытие, и тому много примеров. Больше того: западными комплексами и наведением ракет, в том числе по Крыму, занимаются не украинцы, уверен Горбачев."Каким оружием бьют по тому же Крыму? Те же ракеты ATACMS не могут быть отданы украинцам в руки в полной мере. Их наверняка готовят и обслуживают американские специалисты и применяют, просто их каким-то образом шифруют", – заключил эксперт.Накануне, 28 мая, российские силы ПВО сбили 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire, летевшие в сторону Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Морская авиация уничтожила два безэкипажных катера ВСУ у берегов КрымаУдары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов
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мнения, ракеты atacms, сергей горбачев, политика, коллективный запад, оружие, поставки западного оружия украине, крым, сша
Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение

Ракеты ATACMS для ударов по Крыму готовят и применяют военные США – Горбачев

22:05 29.05.2024
 
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS для ударов по Крыму готовят и применяют не украинские военнослужащие, а военные США, поскольку они профессионально обучены обращаться с этим оружием, а Украина фактически уже в НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По мнению Горбачева, все разговоры о том, что Украине надо в НАТО – "напускание тумана на то время, пока руками украинцев ведется системная работа по ослаблению России".

"Если мы проанализируем не риторику и заявления, а посмотрим на факты, то увидим, что Украина уже давным-давно в НАТО. Кроме реализации статьи 5-й о защите членов НАТО, если на их суверенитет кто-то посягнет", – сказал Горбачев.

При этом статья эта не играет роли, поскольку "Украина в полной мере использует альянс так, как хочет", подчеркнул он. А Западу выгодно не подставляться, давая свое оружие и продолжая прокси-войну с РФ на чужой территории.

"Используется все. И системы, связанные с политической структурой украинского квазигосударства, и территория, и военная структура, и готовятся кадры", – уточнил Горбачев.

По его мнению, Запад в полной мере активный участник конфликта на Украине, "вплоть до ударов по нашей территории". А потому все заявления о якобы снятии запретов на удары западным оружием по РФ, как и беседы о вступлении Украины в НАТО - прикрытие, и тому много примеров.
"Начиная от ударов чешскими РСЗО "Вампир" по Белгороду и заканчивая ударами по нашим станциям с системой предупреждения о ракетном нападении, что Украины в принципе не касается", – отметил эксперт.
Больше того: западными комплексами и наведением ракет, в том числе по Крыму, занимаются не украинцы, уверен Горбачев.
"Каким оружием бьют по тому же Крыму? Те же ракеты ATACMS не могут быть отданы украинцам в руки в полной мере. Их наверняка готовят и обслуживают американские специалисты и применяют, просто их каким-то образом шифруют", – заключил эксперт.
Накануне, 28 мая, российские силы ПВО сбили 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire, летевшие в сторону Крыма.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияРакеты ATACMSСергей ГорбачевПолитикаКоллективный ЗападОружиеПоставки западного оружия УкраинеКрымСША
 
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