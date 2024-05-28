https://crimea.ria.ru/20240528/vagon-gruzovogo-poezda-soshel-s-relsov-vozle-adlera-1137654501.html

Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера

Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера

Вагон грузового поезда на участке перегоне Хоста – Мацеста сошел с рельсов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T14:18

2024-05-28T14:18

2024-05-28T14:22

поезд

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туапсе

железная дорога

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Вагон грузового поезда на участке перегоне Хоста – Мацеста сошел с рельсов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).По информации СКЖД, на место направлен восстановительный поезд со станции Адлер."На движение пассажирских составов ситуация не влияет. Пропуск поездов организован по соседнему пути", – уточняют на железной дороге.Причины происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в ДжанкоеУгрозы взрыва на месте возгорания ж/д цистерны под Симферополем нет – МЧССтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

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туапсе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, новости, адлер, туапсе, железная дорога, краснодарский край, происшествия