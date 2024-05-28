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Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера
Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера
Вагон грузового поезда на участке перегоне Хоста – Мацеста сошел с рельсов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T14:18
2024-05-28T14:18
2024-05-28T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Вагон грузового поезда на участке перегоне Хоста – Мацеста сошел с рельсов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).По информации СКЖД, на место направлен восстановительный поезд со станции Адлер."На движение пассажирских составов ситуация не влияет. Пропуск поездов организован по соседнему пути", – уточняют на железной дороге.Причины происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в ДжанкоеУгрозы взрыва на месте возгорания ж/д цистерны под Симферополем нет – МЧССтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
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РИА Новости Крым
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поезд, новости, адлер, туапсе, железная дорога, краснодарский край, происшествия
Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера
Вагон грузового поезда сошел с рельсов на участке Туапсе – Адлер
14:18 28.05.2024 (обновлено: 14:22 28.05.2024)