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В Крыму дешевеют продукты и дорожает аренда - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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В Крыму дешевеют продукты и дорожает аренда
В Крыму дешевеют продукты и дорожает аренда - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Крыму дешевеют продукты и дорожает аренда
В Крыму продолжают дешеветь мясо, птица и овощи, стоимость аренды квартир, напротив, растет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Республике... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T10:45
2024-05-28T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают дешеветь мясо, птица и овощи, стоимость аренды квартир, напротив, растет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Республике Крым.В ведомстве подчеркнули, что тренд на снижение инфляции в регионе сохранялся на протяжении пяти месяц по данным на апрель. В первую очередь это обусловлено увеличением объемов овощей и мяса.Замедлился рост цен на мясопродукты благодаря увеличению производства свинины и куриного мяса. Увеличились их поставки и из других регионов страны. Также помогли договоренности властей региона с ритейлерами о нулевой наценке на социально значимые товары.В годовом выражении подешевела капуста, а лук, картофель и огурцы дешевели быстрее, чем в марте. Во многом это связано с ростом поставок импортных овощей. Повлияла и господдержка региональных производителей.При этом ускорился рост цен на аренду жилья из-за возросшего спроса. Последний также позволил поставщикам и производителям переносить в цены возросшие издержки на логистику и оплату труда. В результате ускорился рост цен на мебель и электротовары.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из РоссииЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиМакроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
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В Крыму дешевеют продукты и дорожает аренда

Инфляция в Крыму снижается пятый месяц подряд – ЦБ

10:45 28.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают дешеветь мясо, птица и овощи, стоимость аренды квартир, напротив, растет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Республике Крым.
В ведомстве подчеркнули, что тренд на снижение инфляции в регионе сохранялся на протяжении пяти месяц по данным на апрель. В первую очередь это обусловлено увеличением объемов овощей и мяса.
"Инфляция в Крыму в апреле составила 6,6% после 7,3% в марте 2024 года", – сообщили в ведомстве.
Замедлился рост цен на мясопродукты благодаря увеличению производства свинины и куриного мяса. Увеличились их поставки и из других регионов страны. Также помогли договоренности властей региона с ритейлерами о нулевой наценке на социально значимые товары.
Годовая инфляция в Крыму в апреле 2024 годаГодовая инфляция в Крыму в апреле 2024 года
В годовом выражении подешевела капуста, а лук, картофель и огурцы дешевели быстрее, чем в марте. Во многом это связано с ростом поставок импортных овощей. Повлияла и господдержка региональных производителей.
При этом ускорился рост цен на аренду жилья из-за возросшего спроса. Последний также позволил поставщикам и производителям переносить в цены возросшие издержки на логистику и оплату труда. В результате ускорился рост цен на мебель и электротовары.
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