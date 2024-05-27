https://crimea.ria.ru/20240527/neotlozhnoe-ustranenie-defektov-na-setyakh--chast-sevastopolya-obestochat-1137608214.html

Неотложное устранение дефектов на сетях – часть Севастополя обесточат

Неотложное устранение дефектов на сетях – часть Севастополя обесточат - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Неотложное устранение дефектов на сетях – часть Севастополя обесточат

Часть Севастополя в понедельник останется без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании. Об этом сообщает пресс-служба компании РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T06:53

2024-05-27T06:53

2024-05-27T06:53

севастополь

новости

электричество

электроэнергия

севастопольэнерго

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в понедельник останется без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнрго":По данным предприятия, с 9:00 до 13:00 света не будет в селе Оборонном, по улицам Балашова 2-6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1-15, 19, Бассейной 14-А, 4-А, к.328, 4-14, 695, 15-Б, 17-А, 15-17, 329, 695, 981, а также на территории садового товарищества "Таврида",1,67.С 9 до 16 часов отключения запланированы по улицам Жасминной 2-А, 4-50, 1-13, 17-39, 43, Усадебной 6-44, 9-33, Клеверной 1, 7, Героев Бреста 4-А, 8-А, 8-В, 8-Г, 2-М, 2-К, 2-Н, 2, Читинской 1, 15, в границах СТ "Рыбак".В период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения возможны по улицам Гоголя 26-А, 24-26, Ковпака 40-56, 13-19, Ивана Голубца 37-а, 15-39, Авдеева 14-42, 17-а, 19-45, 49, Антоненко 2-26, Белинского 2-14, 1-19, Матюшенко 22-44, 19-47, Симферопольской 30-48, 19-43, Буденного 6-А, 6-Б, 6-24, 35-А, 1-59, 23-А, Николая Музыки 1, 7-13, 19-23, Степаненко 12, Чапаева 2-80, 21-А, 7-25, 29-41, 2-А, 21/2, Котовского 48, Лагерной 26-А, 34-А/1, 30, Летчицы Литвиновой 50, 11, 55, Евгении Захаровой 18, 51-й Армии 11, Летчицы Себровой 30-А, 38-Б, 28, Подполковника Бондаря 11, в переулках Школьном 2-8 и Берманском 18. Также в это время отключения пройдут по ряду адресов на территории садовых товариществ "Сапун-гора" и "Куликово поле".Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничестве

севастополь

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