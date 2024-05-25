https://crimea.ria.ru/20240525/v-krymu-otkroetsya-vystavka-v-chest-godovschiny-podviga-briga-merkuriy-1137596481.html

В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий"

В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий" - РИА Новости Крым, 25.05.2024

В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий"

В Севастополе 26 мая откроется выставка "Потомству в пример", посвященная 195-летию подвига брига "Меркурий". В мае 1829 года, во время Русско-Турецкой войны,... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T20:02

2024-05-25T20:02

2024-05-25T20:02

бриг "меркурий"

история

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

севастополь

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/19/1137596656_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a24cdc1bda9e886c19486ff47e2bb12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 26 мая откроется выставка "Потомству в пример", посвященная 195-летию подвига брига "Меркурий". В мае 1829 года, во время Русско-Турецкой войны, экипаж судна под командованием капитана первого ранга Александра Казарского одержал победу в бою с двумя турецкими кораблями.За эту победу "Меркурий" был награжден Георгиевским кормовым флагом, который будет показан в экспозиции. Кроме того, посетители смогут увидеть исторически достоверную модель брига Черноморского флота, выполненную в масштабе 1:48.Музей Черноморского высшего военно-морского училища предоставил для выставки мундир, снаряжение и вооружение матроса 32-го флотского экипажа Черноморского флота, на основе которого была сформирована команда судна. В экспозиции также представлены модель его артиллерийского орудия, подлинные предметы вооружения и оснастки кораблей 19 века.Мероприятие организовано по инициативе Севастопольского отделения Русского географического общества и музея "Константиновская батарея". Открытие выставки состоится в 13:00 в кинотеатре "Украина" по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 35.Созданная студентами копия брига в 2021 году стала частью большого проекта, целью которого было воссоздание реплики судна в натуральную величину. По задумке авторов, новый "Меркурий" мог стать яхтой представительского класса, сохраняя при этом внешне все черты исторического оригинала. Его планировалось использовать для приема делегаций, участия в морских парадах и съемках кинофильмов, однако для осуществления проекта не удалось найти финансирование.Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в СевастополеНа уровне Магеллана и Кука: русский открыватель Антарктиды

https://crimea.ria.ru/20190212/1116061195.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бриг "меркурий", история, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, новости крыма