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В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий" - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий"
В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий" - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий"
В Севастополе 26 мая откроется выставка "Потомству в пример", посвященная 195-летию подвига брига "Меркурий". В мае 1829 года, во время Русско-Турецкой войны,... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T20:02
2024-05-25T20:02
бриг "меркурий"
история
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крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 26 мая откроется выставка "Потомству в пример", посвященная 195-летию подвига брига "Меркурий". В мае 1829 года, во время Русско-Турецкой войны, экипаж судна под командованием капитана первого ранга Александра Казарского одержал победу в бою с двумя турецкими кораблями.За эту победу "Меркурий" был награжден Георгиевским кормовым флагом, который будет показан в экспозиции. Кроме того, посетители смогут увидеть исторически достоверную модель брига Черноморского флота, выполненную в масштабе 1:48.Музей Черноморского высшего военно-морского училища предоставил для выставки мундир, снаряжение и вооружение матроса 32-го флотского экипажа Черноморского флота, на основе которого была сформирована команда судна. В экспозиции также представлены модель его артиллерийского орудия, подлинные предметы вооружения и оснастки кораблей 19 века.Мероприятие организовано по инициативе Севастопольского отделения Русского географического общества и музея "Константиновская батарея". Открытие выставки состоится в 13:00 в кинотеатре "Украина" по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 35.Созданная студентами копия брига в 2021 году стала частью большого проекта, целью которого было воссоздание реплики судна в натуральную величину. По задумке авторов, новый "Меркурий" мог стать яхтой представительского класса, сохраняя при этом внешне все черты исторического оригинала. Его планировалось использовать для приема делегаций, участия в морских парадах и съемках кинофильмов, однако для осуществления проекта не удалось найти финансирование.Читайте также на РИА Новости Крым:День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в СевастополеНа уровне Магеллана и Кука: русский открыватель Антарктиды
https://crimea.ria.ru/20190212/1116061195.html
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бриг "меркурий", история, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, новости крыма
В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий"

На выставке в честь подвига брига "Меркурий" в Севастополе покажут снаряжение его матросов

20:02 25.05.2024
 
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяВыставка, посвщенная бригу "Меркурий"
Выставка, посвщенная бригу Меркурий
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 26 мая откроется выставка "Потомству в пример", посвященная 195-летию подвига брига "Меркурий". В мае 1829 года, во время Русско-Турецкой войны, экипаж судна под командованием капитана первого ранга Александра Казарского одержал победу в бою с двумя турецкими кораблями.
"Выставка представляет собой собрание экспонатов, среди которых - копия мундира флигель-адъютанта Его Императорского Величества, капитана 1 ранга Александра Ивановича Казарского на 1832 год и его личное оружие", - сообщает пресс-служба Музея обороны Севастополя.
За эту победу "Меркурий" был награжден Георгиевским кормовым флагом, который будет показан в экспозиции. Кроме того, посетители смогут увидеть исторически достоверную модель брига Черноморского флота, выполненную в масштабе 1:48.
Музей Черноморского высшего военно-морского училища предоставил для выставки мундир, снаряжение и вооружение матроса 32-го флотского экипажа Черноморского флота, на основе которого была сформирована команда судна.
В экспозиции также представлены модель его артиллерийского орудия, подлинные предметы вооружения и оснастки кораблей 19 века.
Мероприятие организовано по инициативе Севастопольского отделения Русского географического общества и музея "Константиновская батарея". Открытие выставки состоится в 13:00 в кинотеатре "Украина" по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 35.
Созданная студентами копия брига в 2021 году стала частью большого проекта, целью которого было воссоздание реплики судна в натуральную величину. По задумке авторов, новый "Меркурий" мог стать яхтой представительского класса, сохраняя при этом внешне все черты исторического оригинала. Его планировалось использовать для приема делегаций, участия в морских парадах и съемках кинофильмов, однако для осуществления проекта не удалось найти финансирование.
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