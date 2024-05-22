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Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова
Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова
Ситуация с водоснабжением жителей Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T12:31
2024-05-22T12:31
вода крыма
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением жителей Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."До конца сегодняшнего дня ситуация с водоснабжением жителей Евпатории должна быть стабилизирована. С утра сотрудники ГУП РК "Вода Крыма" заполнили резервуары и включили насосные станции, начата подача воды в многоквартирные дома", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Накануне директор предприятия "Вода Крыма" сообщил, что водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Обеспечение всего города должно быть восстановлено в среду 22 мая.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
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Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова

Аксенов: водоснабжение Евпатории должно быть стабилизировано до конца дня

12:31 22.05.2024
 
© РИА Новости КрымКран
Кран - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением жителей Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"До конца сегодняшнего дня ситуация с водоснабжением жителей Евпатории должна быть стабилизирована. С утра сотрудники ГУП РК "Вода Крыма" заполнили резервуары и включили насосные станции, начата подача воды в многоквартирные дома", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что в первое время из кранов будет идти непригодная для питья и приготовления пищи вода. В этой связи подвоз питьевой воды потребителям будет продолжен до тех пор, пока ее качество не стабилизируется.
Накануне директор предприятия "Вода Крыма" сообщил, что водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Обеспечение всего города должно быть восстановлено в среду 22 мая.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.
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