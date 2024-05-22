https://crimea.ria.ru/20240522/gde-v-krymu-otremontiruyut-trotuary-1137489479.html

Где в Крыму отремонтируют тротуары

Где в Крыму отремонтируют тротуары - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Где в Крыму отремонтируют тротуары

В Евпатории до 15 июня отремонтируют почти сто тысяч квадратных метров тротуаров, а после такую же работу проведут в других муниципалитетах Крыма, сообщил в... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T13:42

2024-05-22T13:42

2024-05-22T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории до 15 июня отремонтируют почти сто тысяч квадратных метров тротуаров, а после такую же работу проведут в других муниципалитетах Крыма, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Параллельно в городе приведут в порядок и озеленят газоны, заменят бордюры после прокладки инженерных сетей. Такая же работа в первую очередь будет проделана в Керчи и Феодосии, где наиболее проблемная ситуация, затем ремонты продолжатся и в остальных городах, подчеркнул глава республики.Также Аксенов поручил ускорить ввод в эксплуатацию канализационных сетей в районе Петровской балки в Симферополе. Плановый срок сдачи до сентября 2025 года планируется передвинуть на конец текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в РоссииНа набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причалРеконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил учесть риски

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2024

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крым, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, общество, новости крыма