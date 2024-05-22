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Где в Крыму отремонтируют тротуары
Где в Крыму отремонтируют тротуары - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Где в Крыму отремонтируют тротуары
В Евпатории до 15 июня отремонтируют почти сто тысяч квадратных метров тротуаров, а после такую же работу проведут в других муниципалитетах Крыма, сообщил в... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T13:42
2024-05-22T13:42
2024-05-22T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории до 15 июня отремонтируют почти сто тысяч квадратных метров тротуаров, а после такую же работу проведут в других муниципалитетах Крыма, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Параллельно в городе приведут в порядок и озеленят газоны, заменят бордюры после прокладки инженерных сетей. Такая же работа в первую очередь будет проделана в Керчи и Феодосии, где наиболее проблемная ситуация, затем ремонты продолжатся и в остальных городах, подчеркнул глава республики.Также Аксенов поручил ускорить ввод в эксплуатацию канализационных сетей в районе Петровской балки в Симферополе. Плановый срок сдачи до сентября 2025 года планируется передвинуть на конец текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в РоссииНа набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причалРеконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил учесть риски
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крым, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, общество, новости крыма
Где в Крыму отремонтируют тротуары
Сотни тысяч "квадратов" тротуаров отремонтируют в городах Крыма – Аксенов
13:42 22.05.2024 (обновлено: 13:45 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории до 15 июня отремонтируют почти сто тысяч квадратных метров тротуаров, а после такую же работу проведут в других муниципалитетах Крыма, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"В Евпатории продолжается ремонт тротуаров и приведение их к стандартам. Заняты четыре строительные бригады, до 15 июня работа на 96 тысячах квадратных метров должна быть закончена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Параллельно в городе приведут в порядок и озеленят газоны, заменят бордюры после прокладки инженерных сетей.
Такая же работа в первую очередь будет проделана в Керчи и Феодосии, где наиболее проблемная ситуация, затем ремонты продолжатся и в остальных городах, подчеркнул глава республики.
"План выполнения будет составлен в ближайшее время, также определена очередность ремонта придомовых территорий", - написал он.
Также Аксенов поручил ускорить ввод в эксплуатацию канализационных сетей в районе Петровской балки в Симферополе. Плановый срок сдачи до сентября 2025 года планируется передвинуть на конец текущего года.
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