https://crimea.ria.ru/20240429/v-sevastopole-slyshna-strelba---chto-proiskhodit-1136950659.html

В Севастополе слышна стрельба – что происходит

В Севастополе слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 29.04.2024

В Севастополе слышна стрельба – что происходит

Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T19:27

2024-04-29T19:27

2024-04-29T19:29

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, учения буду длиться до 20:00.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В понедельник в порту Новороссийска военные также проводят учебные стрельбы.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма