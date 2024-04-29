Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240429/v-sevastopole-slyshna-strelba---chto-proiskhodit-1136950659.html
В Севастополе слышна стрельба – что происходит
В Севастополе слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В Севастополе слышна стрельба – что происходит
Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T19:27
2024-04-29T19:29
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707715_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_96e52a63b8d27c2f43f1dfe21d18ac7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, учения буду длиться до 20:00.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В понедельник в порту Новороссийска военные также проводят учебные стрельбы.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707715_26:0:1466:1080_1920x0_80_0_0_080dd015467f5592477403094dbad37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба – что происходит

В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбой - власти

19:27 29.04.2024 (обновлено: 19:29 29.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенный во время тренировки армейской тактической стрельбы из пулемета Калашникова
Военный во время тренировки армейской тактической стрельбы из пулемета Калашникова - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, учения буду длиться до 20:00.
"В районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия". - написал он в своем Telegram.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
В понедельник в порту Новороссийска военные также проводят учебные стрельбы.
Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55В горах Сочи открыли летний сезон
19:27В Севастополе слышна стрельба – что происходит
19:17Как в Симферополе борются с нашествием клещей
18:50Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо
18:29Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
18:07В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги
17:49Керчанин хранил дома две булавы и раритетное оружие
17:20Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления
16:45Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке
16:25В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
15:57До 1 мая не успеют: власти Евпатории оценили готовность пляжей
15:26Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской "Таврии"
14:58Спрашивали "чей Крым": 57 молдаван двое суток держали на границе в Литве
14:39Штормовой ветер накроет Крым
14:14Киев выполняет волю хозяина: эксперт об ущемлении прав и свобод украинцев
13:54ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
13:39Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
13:25Жерара Депардье во Франции обвиняют в домогательствах
13:06Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:54Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку
Лента новостейМолния