https://crimea.ria.ru/20240429/v-sevastopole-slyshna-strelba---chto-proiskhodit-1136950659.html
В Севастополе слышна стрельба – что происходит
В Севастополе слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В Севастополе слышна стрельба – что происходит
Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T19:27
2024-04-29T19:27
2024-04-29T19:29
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707715_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_96e52a63b8d27c2f43f1dfe21d18ac7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, учения буду длиться до 20:00.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В понедельник в порту Новороссийска военные также проводят учебные стрельбы.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707715_26:0:1466:1080_1920x0_80_0_0_080dd015467f5592477403094dbad37a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба – что происходит
В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбой - власти
19:27 29.04.2024 (обновлено: 19:29 29.04.2024)