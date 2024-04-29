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Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина
Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина
В понедельник, 29 апреля, в акватории морского порта Новороссийск проводятся учебные стрельбы. Об этом предупреждает местная администрация. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T11:34
2024-04-29T11:34
2024-04-29T11:34
новороссийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В понедельник, 29 апреля, в акватории морского порта Новороссийск проводятся учебные стрельбы. Об этом предупреждает местная администрация."По информации Новороссийской военно-морской базы, 29 апреля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в Telegram-канал администрации.Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Учения в акватории морского порта Новороссийск проходят регулярно. Ранее стрельбы проводились в четверг, 25 апреля. В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240424/v-portu-tuapse-strelba--zakryto-dvizhenie-sudov-1136758624.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, общество, армия и флот, безопасность, стрельба, новости
Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина
Стрельба в порту Новороссийска в понедельник связана с учениями военных - власти