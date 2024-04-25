https://crimea.ria.ru/20240425/rossiyskie-voennye-uluchshili-pozitsii-na-klyuchevykh-napravleniyakh-svo-1136849323.html

Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО

Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО

Подразделения российских войск продолжают громить противника и занимать более выгодные рубежи в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T15:13

2024-04-25T15:13

2024-04-25T15:15

новости сво

министерство обороны рф

новые регионы россии

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245937_0:357:3005:2047_1920x0_80_0_0_f73791e532cc548b7d01de4273b4df49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск продолжают громить противника и занимать более выгодные рубежи в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики, Глушковки Харьковской области, Торского Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе Белогоровке Луганской Народной Республики, Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки Донецкой Народной Республики", – продолжили в оборонном ведомстве.Также подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение в районе населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики.А подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи в районе Гуляй Поле Запорожской области, Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.Днем ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пости 300 украинских беспилотников, полутора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУВСУ потерпели провал на четырех направлениях

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу