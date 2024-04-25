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Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО
Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО
Подразделения российских войск продолжают громить противника и занимать более выгодные рубежи в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T15:13
2024-04-25T15:15
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск продолжают громить противника и занимать более выгодные рубежи в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики, Глушковки Харьковской области, Торского Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе Белогоровке Луганской Народной Республики, Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки Донецкой Народной Республики", – продолжили в оборонном ведомстве.Также подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение в районе населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики.А подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи в районе Гуляй Поле Запорожской области, Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.Днем ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пости 300 украинских беспилотников, полутора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУВСУ потерпели провал на четырех направлениях
новые регионы россии
харьковская область
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные улучшили позиции на ключевых направлениях СВО

Подразделения армии России заняли более выгодные рубежи в ДНР, ЛНР и Запорожской области

15:13 25.04.2024 (обновлено: 15:15 25.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск продолжают громить противника и занимать более выгодные рубежи в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики, Глушковки Харьковской области, Торского Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе Белогоровке Луганской Народной Республики, Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки Донецкой Народной Республики", – продолжили в оборонном ведомстве.
Также подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение в районе населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики.
А подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи в районе Гуляй Поле Запорожской области, Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.
Днем ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пости 300 украинских беспилотников, полутора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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