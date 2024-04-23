https://crimea.ria.ru/20240423/v-sevastopole-vo-vtornik-masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-spisok-adresov-1136755766.html

В Севастополе во вторник масштабное отключение света: список адресов

В Севастополе во вторник масштабное отключение света: список адресов - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В Севастополе во вторник масштабное отключение света: список адресов

В Севастополе в нескольких района 23 апреля пройдет временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T07:03

2024-04-23T07:03

2024-04-23T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе в нескольких района 23 апреля пройдет временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает Севастопольэнерго."Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", – говорится в сообщении.С 10.00 до 14.00 света не будет на улицах Адмирала Октябрьского 8, 9-13, 10 и Очаковцев 36-38.С 10.00 до 16.00 без электричества останутся ул. Новая 34-А, 34-36, 23-53, ЗАО "С. Перовской" 178 в селе Любимовка, а также ул. Киевская 22-38, 39-53, ул. Адмирала Азарова 40-64, 33-35, 43, 47-67, ул. Революции 1905 года 42-58, 47-61, ул. Сафронова 45, ул. Харьковская 6-14, 13-15, ул. 5 декабря 11-13.С 09.00 до 17.00 на час-полтора отключения пройдут по адресам: ул. Каменная 28-Б, 28, пер. Каменный 2, ТСН "Горнодолинный" 59, СТ "Троллейбусник -1" 200, 1020, 183-185, 199, 207, 217, 1033.Также без света будут несколько домов в селе Орловка по адресам: пер. Багряный 14-А, 2-4, 8-12, 22-30, 778-780, 10, 3-5, 9-15, 19-21, 25-29, 777, ул. Землянского 2-8; ул. Красноярская 27-А, 17, 27, 859, 1123.Временное отключение электроэнергии пройдет и по следующим адресам: ул. Качинское шоссе 34/33, 34/59, 34/27, 34/113, 34/10, 36/55, 36/47, 36/96, 36/134, 36/10, 36/193, 36/95, СТ "Меркурий" 34/99, 68-А, 34/26, 34/92, 34/108, 27-А, 13-15, 21, 21-25, 29-31, 39-5, ул. Вишневавя 16, ПК СНТ "Чайка-1" 2, 12, 16, 24-26, 30-32, 44, 52, 56, 6, 13, 25, 29, 53-55, 67, 79, 93, 135, 14, 111.Без электричества во вторник будут села Полюшко (2/4,22, кад. 3423, 3556, 3560) и Осипенко (ул. Ветеранов 44-А, 4, 10-22, 32-34, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11-21, 27-31, 13, ул. Землянского 13-15, ул. Камская, 4-10, 3-11, ул. Красноярская 2-8, 1-7, ул. Массандровская 2-4, ул. Сухий 12, 16, 17-А, 3-15, пр. Косогорный 1-А, 1-3, 15, ул. Маршала Бирюзова 2-30, 34-36, ул. Николая Музыки 61-95).Подача электроэнергии будут прекращена по адресам: ул. Буденного 6-А, 6-Б, 6-24, 35-А, 23, 31-59, ул. Николая Музыки 1, 7-13, 19-23, ул. Степаненко 12, ул. Чапаева 50-80, 21-А, 21-25, 29-41, пер. Школьный 2-8, ул. Котовского 48, ул. Коммунистическая, 98-102, ул. Кочиева 5, 1, 7, ул. Дунайская 2-10, 1-25, ул. Жени Дерюгиной 1-5, ул. Юдина 2-10, 3-11, ул. Галины Петровой 2-А, 2/1, 2-34, 1-А, 21, ул. Ленинградская 4-24, ул. Черноморская 13, ул. Сафронова 54-А, ул. Адмирала Азарова 84-А, 82-92, 85-95, ул. Киевская 56, 71-А, 73/2, 71-73.Временно без света останутся: пр-д. Бастионный 2-8, 1-9, пр-д. Лобанова 2-10, 3-21, ул. Николая Музыки 45-55, пр-д. Якова Иванова 2-14, 1-17, ул. Короленко 32, 49, ул. Ивана Голубца 1-5, ул. Матюшенко 3-9, ул. Акмолинская 2-34, 3-31, 35, ул. Кустанайская 36, 37, ул. Прутовцев 1-33, ул. Дзигунского 16, 3-19, ул. Закамчатская 2-26, 1-19, ул. Арсенальная 2-20, 1-23, ул. Черниговская 2-10.Также ограничение в подачи электроэнергии коснется СТ-"Сапун-гора" 1186, 1216, 1418, 1649, 1784, 1389, 1403, 1403, 1433, 1437-1439, ул. Владимира Папидзе 12, 20, 27, ул. Павла Елисова 28, 764, 15-А, 21, 31, ул. Танкиста Ревкова 28, 31, пер. Блиндажный 3, 9, ул. Летчицы Е. Бершанской 28, 57, пер. Кирьянова 32.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейПредседателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за светКакие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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