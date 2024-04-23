https://crimea.ria.ru/20240423/putin-poruchil-novoy-glave-vs-rossii-razobratsya-s-zagruzhennostyu-sudov-1136786459.html

Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов

Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов

Решить проблему загруженности судов президент России Владимир Путин поручил новому председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой во время встречи во вторник. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T17:33

2024-04-23T17:33

2024-04-23T17:34

владимир путин (политик)

россия

верховный суд россии

ирина подносова

суд

правосудие

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Решить проблему загруженности судов президент России Владимир Путин поручил новому председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой во время встречи во вторник. Об этом сообщает сайт Кремля.Кроме того, лидер страны заявил, что ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной Думе. Этим тоже предстоит заняться Ирине Подносовой."Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - подчеркнул глава государства.Ирина Подносова была утверждена на должность председателя Верховного суда РФ Советом Федерации 17 апреля. До нее Верховный суд страны 35 лет возглавлял Вячеслав Лебедев.Новый председатель Верховного Суда ответила, что приложит все силы, знания и опыт для продолжения дела Вячеслава Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут Единый реестр адвокатовВ Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседателиКакие преференции получают присяжные заседатели в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), россия, верховный суд россии, ирина подносова, суд, правосудие, закон и право, новости