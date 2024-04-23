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Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов
Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов
Решить проблему загруженности судов президент России Владимир Путин поручил новому председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой во время встречи во вторник. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T17:33
2024-04-23T17:34
владимир путин (политик)
россия
верховный суд россии
ирина подносова
суд
правосудие
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Решить проблему загруженности судов президент России Владимир Путин поручил новому председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой во время встречи во вторник. Об этом сообщает сайт Кремля.Кроме того, лидер страны заявил, что ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной Думе. Этим тоже предстоит заняться Ирине Подносовой."Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - подчеркнул глава государства.Ирина Подносова была утверждена на должность председателя Верховного суда РФ Советом Федерации 17 апреля. До нее Верховный суд страны 35 лет возглавлял Вячеслав Лебедев.Новый председатель Верховного Суда ответила, что приложит все силы, знания и опыт для продолжения дела Вячеслава Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут Единый реестр адвокатовВ Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседателиКакие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, верховный суд россии, ирина подносова, суд, правосудие, закон и право, новости
Путин поручил новому главе ВС России разобраться с загруженностью судов

Путин поручил председателю Верховного суда Подносовой решить проблему загруженности судов

17:33 23.04.2024 (обновлено: 17:34 23.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Решить проблему загруженности судов президент России Владимир Путин поручил новому председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой во время встречи во вторник. Об этом сообщает сайт Кремля.

"В таком огромном деле всегда много вопросов, один из них – это загруженность судов. И в этой связи – вы знаете – разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать", - дал поручение Владимир Путин.

Кроме того, лидер страны заявил, что ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной Думе. Этим тоже предстоит заняться Ирине Подносовой.
"Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - подчеркнул глава государства.
Ирина Подносова была утверждена на должность председателя Верховного суда РФ Советом Федерации 17 апреля. До нее Верховный суд страны 35 лет возглавлял Вячеслав Лебедев.
Новый председатель Верховного Суда ответила, что приложит все силы, знания и опыт для продолжения дела Вячеслава Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы страны.
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Владимир Путин (политик)РоссияВерховный суд РоссииИрина ПодносоваСудПравосудиеЗакон и правоНовости
 
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