https://crimea.ria.ru/20240420/v-krymu-naschityvaetsya-okolo-75-tysyach-kandidatov-v-prisyazhnye-zasedateli-1136643692.html

В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели

В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели

В специальных списках кандидатов в присяжные в Республике Крым содержится около 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-20T07:03

2024-04-20T07:03

2024-04-19T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В специальных списках кандидатов в присяжные в Республике Крым содержится около 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник правового управления министерства юстиции Республики Крым Гагик Торосян.Гость студии пояснил, что присяжные заседатели – это обычные граждане, которых привлекает суд по ходатайству обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях лица для рассмотрения дела и вынесения вердикта."В Республике Крым в списке около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели", – сообщил Торосян.Он уточнил, что списки формируются раз в четыре года. В дальнейшем ежегодно в них вносятся изменения – исключаются лица, которые утратили право быть присяжными, взамен включаются новые.Перечень кандидатов формируется на основе граждан, которые постоянно проживают в том или ином муниципальном образовании (для районных судов). Из них составляются списки присяжных заседателей для Верховного суда Крыма, районных и специализированных военных судов.По истечение семи дней после составления, администрация муниципального образования обязана уведомить отобранных лиц о возможности их включения в списки заседателей. А также дать время для подачи заявления на отказ. Последнее можно сделать только в случае, если человек не может быть присяжным в соответствии с законом.Он пояснил, что присяжным может стать человек, который зарегистрирован и постоянно проживает в субъекте регистрации. При этом исключение составляют лица, которые не достигли 25 лет на момент составления списков, ограничены или лишены дееспособности, имеют неснятую либо непогашенную судимость, а также состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.Помимо этого, существует круг граждан, которые по заявлению могут быть исключены из этих списков – это лица старше 65 лет, занимающие государственные либо муниципальные должности, военнослужащие, судьи, прокуроры, адвокаты и нотариусы.

https://crimea.ria.ru/20240417/kakie-preferentsii-poluchayut-prisyazhnye-zasedateli-v-krymu-1136644509.html

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