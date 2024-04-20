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В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели
В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели
В специальных списках кандидатов в присяжные в Республике Крым содержится около 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-20T07:03
2024-04-19T22:26
радио "спутник в крыму"
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гагик торосян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В специальных списках кандидатов в присяжные в Республике Крым содержится около 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник правового управления министерства юстиции Республики Крым Гагик Торосян.Гость студии пояснил, что присяжные заседатели – это обычные граждане, которых привлекает суд по ходатайству обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях лица для рассмотрения дела и вынесения вердикта."В Республике Крым в списке около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели", – сообщил Торосян.Он уточнил, что списки формируются раз в четыре года. В дальнейшем ежегодно в них вносятся изменения – исключаются лица, которые утратили право быть присяжными, взамен включаются новые.Перечень кандидатов формируется на основе граждан, которые постоянно проживают в том или ином муниципальном образовании (для районных судов). Из них составляются списки присяжных заседателей для Верховного суда Крыма, районных и специализированных военных судов.По истечение семи дней после составления, администрация муниципального образования обязана уведомить отобранных лиц о возможности их включения в списки заседателей. А также дать время для подачи заявления на отказ. Последнее можно сделать только в случае, если человек не может быть присяжным в соответствии с законом.Он пояснил, что присяжным может стать человек, который зарегистрирован и постоянно проживает в субъекте регистрации. При этом исключение составляют лица, которые не достигли 25 лет на момент составления списков, ограничены или лишены дееспособности, имеют неснятую либо непогашенную судимость, а также состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.Помимо этого, существует круг граждан, которые по заявлению могут быть исключены из этих списков – это лица старше 65 лет, занимающие государственные либо муниципальные должности, военнослужащие, судьи, прокуроры, адвокаты и нотариусы.
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крым, гагик торосян, минюст крыма, суд, суды крыма, общество, закон и право, новости крыма
В Крыму насчитывается около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели

Число кандидатов в присяжные заседатели в Крыму составляет около 75 тысяч человек

07:03 20.04.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В специальных списках кандидатов в присяжные в Республике Крым содержится около 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник правового управления министерства юстиции Республики Крым Гагик Торосян.
Гость студии пояснил, что присяжные заседатели – это обычные граждане, которых привлекает суд по ходатайству обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях лица для рассмотрения дела и вынесения вердикта.
"В Республике Крым в списке около 75 тысяч кандидатов в присяжные заседатели", – сообщил Торосян.
Он уточнил, что списки формируются раз в четыре года. В дальнейшем ежегодно в них вносятся изменения – исключаются лица, которые утратили право быть присяжными, взамен включаются новые.
Перечень кандидатов формируется на основе граждан, которые постоянно проживают в том или ином муниципальном образовании (для районных судов). Из них составляются списки присяжных заседателей для Верховного суда Крыма, районных и специализированных военных судов.
По истечение семи дней после составления, администрация муниципального образования обязана уведомить отобранных лиц о возможности их включения в списки заседателей. А также дать время для подачи заявления на отказ. Последнее можно сделать только в случае, если человек не может быть присяжным в соответствии с законом.
"Федеральный закон №113-ФЗ предусматривает, что участие в суде присяжных является гражданским долгом человека. Поэтому самостоятельно, без наличия оснований, гражданин отказаться не может", – подчеркнул Торосян.
Он пояснил, что присяжным может стать человек, который зарегистрирован и постоянно проживает в субъекте регистрации. При этом исключение составляют лица, которые не достигли 25 лет на момент составления списков, ограничены или лишены дееспособности, имеют неснятую либо непогашенную судимость, а также состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
Помимо этого, существует круг граждан, которые по заявлению могут быть исключены из этих списков – это лица старше 65 лет, занимающие государственные либо муниципальные должности, военнослужащие, судьи, прокуроры, адвокаты и нотариусы.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
17 апреля, 21:36Радио "Спутник в Крыму"
Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
 
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