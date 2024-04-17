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Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ
Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ
Председателем Верховного суда Российской Федерации назначена Ирина Подносова, сообщает в среду официальный Telegram-канал Совета Федерации. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T11:13
2024-04-17T11:21
верховный суд россии
совет федерации
новости
россия
ирина подносова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Председателем Верховного суда Российской Федерации назначена Ирина Подносова, сообщает в среду официальный Telegram-канал Совета Федерации.Ранее Ирина Подносова занимала должность зампредседателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Она имеет высший квалификационный класс судьи, а стаж работы в должности судьи - 34 года, уточнили в пресс-службе Совфеда.Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 1 марта после кончины 23 февраля в результате продолжительной болезни бывшего главы ВС Вячеслава Лебедева. Зампред ВС РФ - руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова была единственной подавшей заявление на занятие должности.Читайте также на РИА Новости КрымУмер председатель Верховного суда России Вячеслав ЛебедевВ Крыму назначили нового омбудсменаАксенов назначил главу мининформа Крыма
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верховный суд россии, совет федерации, новости, россия, ирина подносова
Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ

Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда РФ - Совфед

11:13 17.04.2024 (обновлено: 11:21 17.04.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк Ирина Подносова
 Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Председателем Верховного суда Российской Федерации назначена Ирина Подносова, сообщает в среду официальный Telegram-канал Совета Федерации.
"Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Ее кандидатуру на пленарном заседании представил полномочный представитель президента Российской Федерации в верхней палате Артур Муравьев", - сказано в сообщении.
Ранее Ирина Подносова занимала должность зампредседателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Она имеет высший квалификационный класс судьи, а стаж работы в должности судьи - 34 года, уточнили в пресс-службе Совфеда.
Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 1 марта после кончины 23 февраля в результате продолжительной болезни бывшего главы ВС Вячеслава Лебедева. Зампред ВС РФ - руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова была единственной подавшей заявление на занятие должности.
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