https://crimea.ria.ru/20240417/sovfed-naznachil-novogo-glavu-verkhovnogo-suda-rf-1136632116.html
Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ
Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ
Председателем Верховного суда Российской Федерации назначена Ирина Подносова, сообщает в среду официальный Telegram-канал Совета Федерации. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T11:13
2024-04-17T11:13
2024-04-17T11:21
верховный суд россии
совет федерации
новости
россия
ирина подносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136632000_0:138:3012:1832_1920x0_80_0_0_f979d7cbcb45ba1c9ab89d9e842393ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Председателем Верховного суда Российской Федерации назначена Ирина Подносова, сообщает в среду официальный Telegram-канал Совета Федерации.Ранее Ирина Подносова занимала должность зампредседателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Она имеет высший квалификационный класс судьи, а стаж работы в должности судьи - 34 года, уточнили в пресс-службе Совфеда.Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 1 марта после кончины 23 февраля в результате продолжительной болезни бывшего главы ВС Вячеслава Лебедева. Зампред ВС РФ - руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова была единственной подавшей заявление на занятие должности.Читайте также на РИА Новости КрымУмер председатель Верховного суда России Вячеслав ЛебедевВ Крыму назначили нового омбудсменаАксенов назначил главу мининформа Крыма
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136632000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_392de3ead299a67af57260db4e9ee7e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд россии, совет федерации, новости, россия, ирина подносова
Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ
Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда РФ - Совфед
11:13 17.04.2024 (обновлено: 11:21 17.04.2024)