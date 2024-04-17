https://crimea.ria.ru/20240417/sovfed-naznachil-novogo-glavu-verkhovnogo-suda-rf-1136632116.html

Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ

Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Совфед назначил нового главу Верховного суда РФ

Председателем Верховного суда Российской Федерации назначена Ирина Подносова, сообщает в среду официальный Telegram-канал Совета Федерации. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T11:13

2024-04-17T11:13

2024-04-17T11:21

верховный суд россии

совет федерации

новости

россия

ирина подносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136632000_0:138:3012:1832_1920x0_80_0_0_f979d7cbcb45ba1c9ab89d9e842393ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Председателем Верховного суда Российской Федерации назначена Ирина Подносова, сообщает в среду официальный Telegram-канал Совета Федерации.Ранее Ирина Подносова занимала должность зампредседателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Она имеет высший квалификационный класс судьи, а стаж работы в должности судьи - 34 года, уточнили в пресс-службе Совфеда.Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 1 марта после кончины 23 февраля в результате продолжительной болезни бывшего главы ВС Вячеслава Лебедева. Зампред ВС РФ - руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова была единственной подавшей заявление на занятие должности.Читайте также на РИА Новости КрымУмер председатель Верховного суда России Вячеслав ЛебедевВ Крыму назначили нового омбудсменаАксенов назначил главу мининформа Крыма

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд россии, совет федерации, новости, россия, ирина подносова