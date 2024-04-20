https://crimea.ria.ru/20240420/v-krymu-predupredili-o-glavnykh-opasnostyakh-dlya-turistov-i-mestnykh-1136612787.html
В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных
В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных - РИА Новости Крым, 20.04.2024
В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных
Чаще всего в руки медиков Крыма весной и летом попадают туристы и местные жители в связи с опасным падением артериального давления на жаре, а также люди с... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T21:23
2024-04-20T21:23
2024-04-20T21:23
туризм в крыму
радио "спутник в крыму"
галина буглак
скорая помощь
горы крыма
дтп
водоемы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Чаще всего в руки медиков Крыма весной и летом попадают туристы и местные жители в связи с опасным падением артериального давления на жаре, а также люди с травмами, полученными в ДТП, на воде и в горах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина Буглак.По словам Буглак, из-за особенностей погоды в Крыму не все успевают адаптироваться к ее изменениям, из-за чего происходят скачки артериального давления, которые чреваты инсультами и инфарктами. Она добавила, что воздействиям окружающей среды в летний период подвержены не только приезжие граждане, но и местные, и на повестке дня по-прежнему частая заболеваемость, связанная с сосудистыми проблемами."Акцент делается на этом, это наш бич, с которым мы боремся, основная причина смертности во всем мире и в Крыму в частности. В настоящий момент это №1 по обращениям в скорую помощь", – уточнила Буглак.К концу весны и летом работы у медиков прибавляется в связи с происшествиями на воде, в горах и на дорогах, отметила она.Говоря о ДТП, она предостерегла туристов и крымчан от лихачества, отметив, что дороги на полуострове, особенно на Южном берегу Крыма, очень специфические."В связи с влажным соленым воздухом создается на дорогах пленка из пыли, "смыливается" дорога. И это является причиной того, что, даже при наличии отрегулированных средств торможения, можно не справиться с управлением и улететь по этой "пленочке". А у нас серпантинные дороги, побережье, и там нужно быть предельно внимательным. Местные иногда допускают всякие приключения, а приезжие, которые не понимают особенностей наших дорог, они, конечно, подвержены высокому риску дорожно-транспортных происшествий", – предупредила медик. По словам Буглак, в преддверии туристического сезона Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи уделяет серьезное внимание профилактике происшествий, в которых могут травмироваться и даже погибнуть люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи Династия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционную Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей
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туризм в крыму, галина буглак, скорая помощь, горы крыма, дтп, водоемы
В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных
В скорой помощи Крыма назвали четыре опасности для туристов и местных жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым.
Чаще всего в руки медиков Крыма весной и летом попадают туристы и местные жители в связи с опасным падением артериального давления на жаре, а также люди с травмами, полученными в ДТП, на воде и в горах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала и. о. директора ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина Буглак.
По словам Буглак, из-за особенностей погоды в Крыму не все успевают адаптироваться к ее изменениям, из-за чего происходят скачки артериального давления, которые чреваты инсультами и инфарктами.
"У нас ранняя весна в этом году, пошли уже первые жаркие дни. А люди еще не могут перестроиться. Смотришь на термометр – +20 градусов, но нет-нет – и холодный ветерочек просквозит. А есть люди, подверженные частым простудным заболеваниям, и они носят пальто и куртки "до победного конца" – а это перегревание и сосудистые проблемы в виде обмороков, потери артериального давления. И могут развиваться инсульты и инфаркты", – предупредила Буглак.
Она добавила, что воздействиям окружающей среды в летний период подвержены не только приезжие граждане, но и местные, и на повестке дня по-прежнему частая заболеваемость, связанная с сосудистыми проблемами.
"Акцент делается на этом, это наш бич, с которым мы боремся, основная причина смертности во всем мире и в Крыму в частности. В настоящий момент это №1 по обращениям в скорую помощь", – уточнила Буглак.
К концу весны и летом работы у медиков прибавляется в связи с происшествиями на воде, в горах и на дорогах, отметила она.
"Это ушибы, переломы, падения с высоты, утопления, перегревания и травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Уже начали поступать первые туристы с травмами", – отметила Буглак.
Говоря о ДТП, она предостерегла туристов и крымчан от лихачества, отметив, что дороги на полуострове, особенно на Южном берегу Крыма, очень специфические.
"В связи с влажным соленым воздухом создается на дорогах пленка из пыли, "смыливается" дорога. И это является причиной того, что, даже при наличии отрегулированных средств торможения, можно не справиться с управлением и улететь по этой "пленочке". А у нас серпантинные дороги, побережье, и там нужно быть предельно внимательным. Местные иногда допускают всякие приключения, а приезжие, которые не понимают особенностей наших дорог, они, конечно, подвержены высокому риску дорожно-транспортных происшествий", – предупредила медик.
По словам Буглак, в преддверии туристического сезона Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи уделяет серьезное внимание профилактике происшествий, в которых могут травмироваться и даже погибнуть люди.
"Огромное внимание уделяем работе нашего официального информационного сайта. Рекомендуем всем пользоваться, он очень активный. Мы делаем акцент на профилактических мероприятиях, в том числе связанных с теми обстоятельствами, которые сопровождают обращения людей в летний период года", – рассказала директор медучреждения.
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