https://crimea.ria.ru/20240420/v-krymu-predupredili-o-glavnykh-opasnostyakh-dlya-turistov-i-mestnykh-1136612787.html

В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных

В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных - РИА Новости Крым, 20.04.2024

В Крыму предупредили о главных опасностях для туристов и местных

Чаще всего в руки медиков Крыма весной и летом попадают туристы и местные жители в связи с опасным падением артериального давления на жаре, а также люди с... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T21:23

2024-04-20T21:23

2024-04-20T21:23

туризм в крыму

радио "спутник в крыму"

галина буглак

скорая помощь

горы крыма

дтп

водоемы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Чаще всего в руки медиков Крыма весной и летом попадают туристы и местные жители в связи с опасным падением артериального давления на жаре, а также люди с травмами, полученными в ДТП, на воде и в горах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина Буглак.По словам Буглак, из-за особенностей погоды в Крыму не все успевают адаптироваться к ее изменениям, из-за чего происходят скачки артериального давления, которые чреваты инсультами и инфарктами. Она добавила, что воздействиям окружающей среды в летний период подвержены не только приезжие граждане, но и местные, и на повестке дня по-прежнему частая заболеваемость, связанная с сосудистыми проблемами."Акцент делается на этом, это наш бич, с которым мы боремся, основная причина смертности во всем мире и в Крыму в частности. В настоящий момент это №1 по обращениям в скорую помощь", – уточнила Буглак.К концу весны и летом работы у медиков прибавляется в связи с происшествиями на воде, в горах и на дорогах, отметила она.Говоря о ДТП, она предостерегла туристов и крымчан от лихачества, отметив, что дороги на полуострове, особенно на Южном берегу Крыма, очень специфические."В связи с влажным соленым воздухом создается на дорогах пленка из пыли, "смыливается" дорога. И это является причиной того, что, даже при наличии отрегулированных средств торможения, можно не справиться с управлением и улететь по этой "пленочке". А у нас серпантинные дороги, побережье, и там нужно быть предельно внимательным. Местные иногда допускают всякие приключения, а приезжие, которые не понимают особенностей наших дорог, они, конечно, подвержены высокому риску дорожно-транспортных происшествий", – предупредила медик. По словам Буглак, в преддверии туристического сезона Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи уделяет серьезное внимание профилактике происшествий, в которых могут травмироваться и даже погибнуть люди.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не хватает врачей скорой помощи Династия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционную Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, галина буглак, скорая помощь, горы крыма, дтп, водоемы