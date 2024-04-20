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Пашинян: российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Пашинян: российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном
Пашинян: российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Пашинян: российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T16:12
2024-04-20T16:12
никол пашинян
армения
азербайджан
новости
граница
россия
пограничники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян.Посты российских пограничников появились в Тавушской области в 2021 году. В пятницу аппарат Пашиняна анонсировал появление демаркированной границы между Арменией и Азербайджаном на участке в этом регионе."Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, – существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям. Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница – признак мира. А это значит, что, взаимодействуя друг с другом, пограничники Армении и Азербайджана будут способны самостоятельно осуществлять охрану границы", – цитирует Пашиняна РИА Новости.Армянский премьер добавил, что "больших тем для обсуждения вопроса пребывания российских пограничников нет".В пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван согласился вернуть Баку четыре села, ранее контролируемых Арменией.Российские пограничники в АрменииАрмения – единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда – в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.Как утверждал в марте Пашинян, Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа. При этом официальный представитель МИД Мария Захврова отметила, что Москва не получала уведомлений по дипломатическим каналам, решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки.Относительно охраны армяно-турецкой границы, спикер парламента Армении Ален Симонян уточнял, что разговоров о выводе оттуда российских пограничников не было.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркивал, что российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.Ранее премьер-министр Армении заявлял, что если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула роль Запада в текущей ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия по-прежнему считает Армению союзником – ЛавровПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению
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никол пашинян, армения, азербайджан, новости, граница, россия, пограничники
Пашинян: российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном

Российские пограничники покинут посты на границе с Азербайджаном – Пашинян

16:12 20.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Посты российских пограничников появились в Тавушской области в 2021 году. В пятницу аппарат Пашиняна анонсировал появление демаркированной границы между Арменией и Азербайджаном на участке в этом регионе.
"Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, – существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям. Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница – признак мира. А это значит, что, взаимодействуя друг с другом, пограничники Армении и Азербайджана будут способны самостоятельно осуществлять охрану границы", – цитирует Пашиняна РИА Новости.
Армянский премьер добавил, что "больших тем для обсуждения вопроса пребывания российских пограничников нет".
В пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван согласился вернуть Баку четыре села, ранее контролируемых Арменией.

Российские пограничники в Армении

Армения – единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда – в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.
Как утверждал в марте Пашинян, Ереван проинформировал Москву, что армянские пограничники начнут служить в международном аэропорту Звартноц без участия россиян с 1 августа. При этом официальный представитель МИД Мария Захврова отметила, что Москва не получала уведомлений по дипломатическим каналам, решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки.
Относительно охраны армяно-турецкой границы, спикер парламента Армении Ален Симонян уточнял, что разговоров о выводе оттуда российских пограничников не было.
Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркивал, что российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, их вывод чреват эскалацией напряженности.
Ранее премьер-министр Армении заявлял, что если Ереван и Баку не достигнут компромисса по передаче приграничных сел Азербайджану, в регионе может начаться война. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула роль Запада в текущей ситуации.
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Никол ПашинянАрменияАзербайджанНовостиГраницаРоссияПограничники
 
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