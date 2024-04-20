https://crimea.ria.ru/20240420/otkryl-ogon-v-chernovitskoy-oblasti-gruppa-lyudey-napala-na-sotrudnika-ttsk-1136720661.html

Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК

Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК

Группа людей напала на сотрудника военкомата в Черновицкой области Украины, тот вынужден был стрелять в землю, пишет РИА Новости со ссылкой на областной... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T17:43

2024-04-20T17:43

2024-04-20T17:43

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новости

черновицкая область

мобилизация на украине

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

оружие

стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Группа людей напала на сотрудника военкомата в Черновицкой области Украины, тот вынужден был стрелять в землю, пишет РИА Новости со ссылкой на областной военкомат.По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал."Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся на соответствующее реагирование правоохранительных органов", – отметили в военкомате.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации.Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после принятия киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссиюМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

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украина, новости, черновицкая область, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), оружие, стрельба