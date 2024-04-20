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Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК
Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК
Группа людей напала на сотрудника военкомата в Черновицкой области Украины, тот вынужден был стрелять в землю, пишет РИА Новости со ссылкой на областной... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T17:43
2024-04-20T17:43
украина
новости
черновицкая область
мобилизация на украине
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
оружие
стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Группа людей напала на сотрудника военкомата в Черновицкой области Украины, тот вынужден был стрелять в землю, пишет РИА Новости со ссылкой на областной военкомат.По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал."Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся на соответствующее реагирование правоохранительных органов", – отметили в военкомате.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации.Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после принятия киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссиюМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, новости, черновицкая область, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), оружие, стрельба
Открыл огонь: в Черновицкой области группа людей напала на сотрудника ТЦК

На западной Украине группа людей напала на сотрудника военкомата – тот открыл огонь

17:43 20.04.2024
 
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© Черновецко-Буковинская епархия УПЦ в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Группа людей напала на сотрудника военкомата в Черновицкой области Украины, тот вынужден был стрелять в землю, пишет РИА Новости со ссылкой на областной военкомат.

"Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования – ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Черновицкого областного военкомата.

По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал.
"Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся на соответствующее реагирование правоохранительных органов", – отметили в военкомате.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации.
Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.
Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.
Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.
Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.
В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после принятия киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает аналитик.
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УкраинаНовостиЧерновицкая областьМобилизация на УкраинеТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)ОружиеСтрельба
 
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