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Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд
Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд
В конце апреля в столице Крыма на пять дней будет ограничено движение на восточном обходе города. Об этом сообщает администрация Симферополя. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T19:59
2024-04-19T19:59
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
транспорт
логистика
городская среда
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В конце апреля в столице Крыма на пять дней будет ограничено движение на восточном обходе города. Об этом сообщает администрация Симферополя.Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при строительстве маршрута.Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик – Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеОткрыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, транспорт, логистика, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, новости крыма
Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд

В Симферополе в конце апреля на 5 дней ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

19:59 19.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В конце апреля в столице Крыма на пять дней будет ограничено движение на восточном обходе города. Об этом сообщает администрация Симферополя.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничения движения транспорта на участке дороги проезд от улицы Киевская до а/д Восточный обход города Симферополя
Схема ограничения движения транспорта на участке дороги проезд от улицы Киевская до а/д Восточный обход города Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничения движения транспорта на участке дороги проезд от улицы Киевская до а/д Восточный обход города Симферополя
"В связи с проведением ремонтных работ по укладке асфальта на участке дороги (проезд от улицы Киевская до а/д Восточный обход города Симферополя), с 04.00 28 апреля до 05.00 2 мая будет временно ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при строительстве маршрута.
Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.
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