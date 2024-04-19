https://crimea.ria.ru/20240419/ogranichenie-dvizheniya-v-simferopole-gde-i-na-skolko-zakroyut-proezd-1136702645.html

Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд

Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд

В конце апреля в столице Крыма на пять дней будет ограничено движение на восточном обходе города. Об этом сообщает администрация Симферополя. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T19:59

2024-04-19T19:59

2024-04-19T19:59

ситуация на дорогах крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В конце апреля в столице Крыма на пять дней будет ограничено движение на восточном обходе города. Об этом сообщает администрация Симферополя.Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при строительстве маршрута.Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик – Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проездеОткрыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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