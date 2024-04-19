Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд
В Симферополе в конце апреля на 5 дней ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В конце апреля в столице Крыма на пять дней будет ограничено движение на восточном обходе города. Об этом сообщает администрация Симферополя.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничения движения транспорта на участке дороги проезд от улицы Киевская до а/д Восточный обход города Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничения движения транспорта на участке дороги проезд от улицы Киевская до а/д Восточный обход города Симферополя
"В связи с проведением ремонтных работ по укладке асфальта на участке дороги (проезд от улицы Киевская до а/д Восточный обход города Симферополя), с 04.00 28 апреля до 05.00 2 мая будет временно ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при строительстве маршрута.
Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик – Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.
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