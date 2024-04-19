https://crimea.ria.ru/20240419/glavnye-novosti-kryma-19-aprelya-1136705242.html

Главные новости Крыма: 19 апреля

Главные новости Крыма: 19 апреля - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Главные новости Крыма: 19 апреля

Эксперт заявил, что решение Владимира Путина поддержать выдвижение Сергея Аксенова на новый срок продиктовано мнением крымчан. В Крыму отменили парад Победы и... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T22:21

2024-04-19T22:21

2024-04-19T22:52

крым

новости крыма

главное за день

туризм

туризм в крыму

сергей аксенов

вадим волченко

крым в великой отечественной войне

крым многонациональный

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123176792_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b85bd9b90a30bede17734e442440430e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Эксперт заявил, что решение Владимира Путина поддержать выдвижение Сергея Аксенова на новый срок продиктовано мнением крымчан. В Крыму отменили парад Победы и шествие "Бессмертного полка" 9 мая. Украина не смогла разжечь на полуострове межнациональную рознь - в Крыму почтили память реабилитированных народов. В республике прогнозируют устойчивый спрос на недвижимость. В Севастополе нашли массовые захоронения мирных граждан времен войны. Крым с начал года принял порядка 600 тысяч туристов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Что повлияло на решение Путина поддержать АксеноваЖурналист и политолог Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый срок на основании детального анализа мнений крымчан о его работе в регионе, который проводили соответствующие правительственные структуры и администрация президента.Парада Победы и шествия "Бессмертного полка" не будетГлава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. При этом в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших. Праздничные мероприятия проведут в разных форматах.Украина не добилась межнациональной розни в КрымуПредседатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что мудрость крымчан не позволила украинским властям и политикам разжечь на полуострове межнациональную рознь и спровоцировать конфликты на этой почве.Память реабилитированных народовНа территории мемориального комплекса жертвам депортации на станции "Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма прошли памятные мероприятия. В этот день в 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар, немцев, армян, болгар, греков и итальянцев. В пятницу здесь совершили первые молитвы в двух новых храмах.Устойчивый спрос на недвижимостьЭксперты прогнозируют устойчивый спрос на недвижимость в Крыму в ближайшие пять лет. На это влияет несколько факторов: продление семейной ипотеки, развитие туризма, повышение объемов инвестиций в инфраструктуру полуострова. При этом специалисты говорят о расширении географии спроса с Симферополя и населенных пунктов Южного берега на западное и восточное побережья и предгорные районы. Также ожидается повышение востребованности индивидуальных домов и коттеджей.Найдены массовые захоронения времен войны в СевастополеСледственный комитет РФ проводит работу по фиксации злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которые были совершенны в отношении мирного населения и военнопленных на территории регионов СССР, оккупированных в годы Великой Отечественной войны. В результате, были обнаружены ранее неисследованные массовые захоронения мирных граждан в Республике Крым, на территории "Максимовой дачи" в Севастополе.Собранные в ходе следствия материалы становятся основанием для заявлений о признании фактов геноцида народов Советского Союза.Туризм в Крыму С начала этого года Крым посетили почти 600 тысяч туристов - показатель вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко. Он отметил, что на данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц – более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев – более 60%, гостиниц – более 45%.

https://crimea.ria.ru/20240419/istoriya-rossiyskogo-kryma-byla-est-i-budet-istoriey-uspekha--aksenov-1136677812.html

https://crimea.ria.ru/20240419/pochemu-semi-russkikh-nemtsev-pereezzhayut-v-krym-iz-germanii-1136703990.html

https://crimea.ria.ru/20240419/akvatoriya-kryma-stanet-chische-novye-ochistnye-ne-sbrasyvayut-stoki-v-more-1136667188.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, туризм, туризм в крыму, сергей аксенов, вадим волченко, крым в великой отечественной войне, крым многонациональный, общество, бессмертный полк, парад, севастополь