https://crimea.ria.ru/20240418/nikolo-spiridonovskiy-khramovyy-kompleks-poyavitsya-v-kerchi-1136666257.html

Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи

Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи

Николо-Спиридоновский храмовый комплекс с центром обучения и духовного развития детей (православный детский сад) и выставочным залом "История древней Керчи и ее РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T22:04

2024-04-18T22:04

2024-04-18T22:04

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крымская митрополия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Николо-Спиридоновский храмовый комплекс с центром обучения и духовного развития детей (православный детский сад) и выставочным залом "История древней Керчи и ее христианское наследие" планируют построить в Керчи по благословению митрополита Феодосийского и Керченского Платона. Об этом сообщает Крымская митрополия.Располагаться он будет на улице Правды, западнее парка имени Юрия Гагарина на небольшом склоне.По информации Крымской митрополии, основной храм и малый (крестильный) отличаются по архитектурным решениям, при этом представляют собой единый ансамбль. Объединены они будут переходной открытой галереей с большой аркой и комнатой-архондариком над ней с видом на территорию.Также в ансамбль здания войдут причтовый дом с воскресной школой, входная группа и водосвятная часовня.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в КерчиВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле ХерсонесаКогда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе

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керчь, религия, новости крыма, православие, крымская митрополия