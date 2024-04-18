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Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи
Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи
Николо-Спиридоновский храмовый комплекс с центром обучения и духовного развития детей (православный детский сад) и выставочным залом "История древней Керчи и ее РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T22:04
2024-04-18T22:04
2024-04-18T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Николо-Спиридоновский храмовый комплекс с центром обучения и духовного развития детей (православный детский сад) и выставочным залом "История древней Керчи и ее христианское наследие" планируют построить в Керчи по благословению митрополита Феодосийского и Керченского Платона. Об этом сообщает Крымская митрополия.Располагаться он будет на улице Правды, западнее парка имени Юрия Гагарина на небольшом склоне.По информации Крымской митрополии, основной храм и малый (крестильный) отличаются по архитектурным решениям, при этом представляют собой единый ансамбль. Объединены они будут переходной открытой галереей с большой аркой и комнатой-архондариком над ней с видом на территорию.Также в ансамбль здания войдут причтовый дом с воскресной школой, входная группа и водосвятная часовня.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в КерчиВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле ХерсонесаКогда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, религия, новости крыма, православие, крымская митрополия
Николо-Спиридоновский храмовый комплекс появится в Керчи
Николо-Спиридоновский храмовый комплекс планируют построить в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Николо-Спиридоновский храмовый комплекс с центром обучения и духовного развития детей (православный детский сад) и выставочным залом "История древней Керчи и ее христианское наследие" планируют построить в Керчи по благословению митрополита Феодосийского и Керченского Платона. Об этом сообщает Крымская митрополия.
Располагаться он будет на улице Правды, западнее парка имени Юрия Гагарина на небольшом склоне.
"Николо-Спиридоновский храмовый комплекс спроектирован в поздневизантийском стиле с ориентацией на традиционную древнюю архитектуру Крыма, но также содержит новые стилистические решения и элементы модерна, дополняющие общее стилистическое направление", – говорится в сообщении.
По информации Крымской митрополии, основной храм и малый (крестильный) отличаются по архитектурным решениям, при этом представляют собой единый ансамбль. Объединены они будут переходной открытой галереей с большой аркой и комнатой-архондариком над ней с видом на территорию.
Также в ансамбль здания войдут причтовый дом с воскресной школой, входная группа и водосвятная часовня.
"Часовня расположена в центральной части территории у небольшого пруда и является, своего рода, композиционной доминантой, несмотря на свой малый объем", – уточняют в Крымской митрополии.
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