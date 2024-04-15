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В части Симферополя на время ремонта отключат газ
В части Симферополя на время ремонта отключат газ - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В части Симферополя на время ремонта отключат газ
В Симферополе специалисты "Крамгазсети" будут проводить ремонтно-восстановительные работы на газопроводах низкого и среднего давления. В связи с этим подача... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T09:21
2024-04-15T09:21
2024-04-15T09:21
крымгазсети
отключение газа в крыму
симферополь
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе специалисты "Крамгазсети" будут проводить ремонтно-восстановительные работы на газопроводах низкого и среднего давления. В связи с этим подача голубого топлива будет приостановлена согласно графику, сообщили в Telegram-канале "Крымгазсетей".Подача газа населению будет прекращена с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:Ранее главный инженер "Крымгазсетей" в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил пользователей о мошенничестве. Под видом сотрудников предприятия в квартиры могут зайти представители сомнительных фирм, поэтому абонентам рекомендуют проверять служебные удостоверения работников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиковКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуВ Симферополе на день отключат газ – дата и причины
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымгазсети, отключение газа в крыму, симферополь, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В части Симферополя на время ремонта отключат газ
Крымгазсети предупредили об отключениях газа в Симферополе