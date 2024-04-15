https://crimea.ria.ru/20240415/v-chasti-simferopolya-na-vremya-remonta-otklyuchat-gaz-1136556984.html

В части Симферополя на время ремонта отключат газ

В части Симферополя на время ремонта отключат газ - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В части Симферополя на время ремонта отключат газ

В Симферополе специалисты "Крамгазсети" будут проводить ремонтно-восстановительные работы на газопроводах низкого и среднего давления. В связи с этим подача... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T09:21

2024-04-15T09:21

2024-04-15T09:21

крымгазсети

отключение газа в крыму

симферополь

жкх крыма и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе специалисты "Крамгазсети" будут проводить ремонтно-восстановительные работы на газопроводах низкого и среднего давления. В связи с этим подача голубого топлива будет приостановлена согласно графику, сообщили в Telegram-канале "Крымгазсетей".Подача газа населению будет прекращена с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:Ранее главный инженер "Крымгазсетей" в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил пользователей о мошенничестве. Под видом сотрудников предприятия в квартиры могут зайти представители сомнительных фирм, поэтому абонентам рекомендуют проверять служебные удостоверения работников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиковКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуВ Симферополе на день отключат газ – дата и причины

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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