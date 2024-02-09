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В Симферополе на день отключат газ – дата и причины

В Симферополе на день отключат газ – дата и причины - РИА Новости Крым, 09.02.2024

В Симферополе на день отключат газ – дата и причины

Часть жителей Симферополя на следующей неделе на день останется без газоснабжения. Это связано с присоединением нового газопровода в селе Мирное, сообщает... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T15:04

2024-02-09T15:04

2024-02-09T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Часть жителей Симферополя на следующей неделе на день останется без газоснабжения. Это связано с присоединением нового газопровода в селе Мирное, сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".От подачи газа будут отключены абоненты жилого квартал Сарайлы Кыят – улицы Интернациональная, Русская, Славянская, Украинская, Красная, Янтарная, Николаевская, Черноморская, Учительская и переулок Красный, уточнили в ведомстве.Также отключения затронут газораспределительные пункты, расположенные в районе Интернационального переулка и по улице Учительская, 72 в селе Мирное.Накануне симферопольцы пожаловались на сильный запах газа. Заявки были зафиксированы из районов Маршала Жукова, Дубки, Мирное, Молодежное, улиц Украинка и Евпаторийское шоссе. В "Крымгазсети" сообщали, что утечки газа выявлено не было. В июне симферопольцы также жаловались на запах газа. Тогда, по данным минтопэнерго Крыма, причиной стали технологические работы, связанные с добавлением одоранта в систему на объекте "Черноморнефтегаза".Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Евпатории объяснили запах газа в городеЖители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властейЗапах газа в Симферополе - в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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