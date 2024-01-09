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Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах и квартирах, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин и заверил джанкойцев в отсутствии... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T21:25
2024-01-09T21:25
2024-01-09T21:25
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах и квартирах, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин и заверил джанкойцев в отсутствии опасности.Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и в случае отсутствия возможности дозвониться на номер аварийной службы 104, рекомендовал обращаться на горячую линию "Крымгазсетей" либо республиканского министерства топлива и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 летВ Ялте восстановили подачу газа после аварии
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джанкой, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, газ, игорь ивин, крымгазсети, новости крыма, крым
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
Специфический запах не несет опасности для населения - мэр Джанкоя Ивин