https://crimea.ria.ru/20240109/zhiteli-dzhankoya-massovo-zhaluyutsya-na-zapakh-gaza-v-domakh---otvet-vlastey-1134070549.html

Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей

Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей

Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах и квартирах, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин и заверил джанкойцев в отсутствии... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T21:25

2024-01-09T21:25

2024-01-09T21:25

джанкой

безопасность республики крым и севастополя

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игорь ивин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах и квартирах, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин и заверил джанкойцев в отсутствии опасности.Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и в случае отсутствия возможности дозвониться на номер аварийной службы 104, рекомендовал обращаться на горячую линию "Крымгазсетей" либо республиканского министерства топлива и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 летВ Ялте восстановили подачу газа после аварии

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2024

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