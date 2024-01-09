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Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах и квартирах, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин и заверил джанкойцев в отсутствии... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T21:25
2024-01-09T21:25
джанкой
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
газ
игорь ивин
крымгазсети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах и квартирах, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин и заверил джанкойцев в отсутствии опасности.Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и в случае отсутствия возможности дозвониться на номер аварийной службы 104, рекомендовал обращаться на горячую линию "Крымгазсетей" либо республиканского министерства топлива и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 летВ Ялте восстановили подачу газа после аварии
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РИА Новости Крым
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джанкой, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, газ, игорь ивин, крымгазсети, новости крыма, крым
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей

Специфический запах не несет опасности для населения - мэр Джанкоя Ивин

21:25 09.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах и квартирах, об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин и заверил джанкойцев в отсутствии опасности.
"Вижу все ваши сообщения по поводу запаха газа на сетях газоснабжения в квартирах и домах города. По информации от руководства Джанкойского управления газового хозяйства предприятия "Крымгазсети", специфический запах не несет опасности для населения, а техническое состояние сетей находится на постоянном оперативном контролем", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и в случае отсутствия возможности дозвониться на номер аварийной службы 104, рекомендовал обращаться на горячую линию "Крымгазсетей" либо республиканского министерства топлива и энергетики.
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ДжанкойБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьГазИгорь ИвинКрымгазсетиНовости КрымаКрым
 
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