Рейтинг@Mail.ru
Власти Евпатории объяснили запах газа в городе - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240126/vlasti-evpatorii-obyasnili-zapakh-gaza-v-gorode-1134470500.html
Власти Евпатории объяснили запах газа в городе
Власти Евпатории объяснили запах газа в городе - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Власти Евпатории объяснили запах газа в городе
В пятницу на одной из заправочных станций Евпатории будут проводиться работы с одорантом. Поэтому в городе возможен запах газа, предупредила глава администрации РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T09:47
2024-01-26T09:49
крым
евпатория
елена демидова
газ
общество
черноморнефтегаз
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122358752_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86f1882c5d82de14115791a6cf4a4f9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу на одной из заправочных станций Евпатории будут проводиться работы с одорантом. Поэтому в городе возможен запах газа, предупредила глава администрации Елена Демидова.Речь идет от АЗС на пересечении улиц Чапаева и проспекта Победы.В начале января жители Джанкоя начали массово жаловаться на запах газа в домах и квартирах. Тогда глава городской администрации Игорь Ивин заверил, что специфический запах не несет опасности для населения, а техническое состояние сетей находится на постоянном оперативном контролем.Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властейЗапах газа в Симферополе - в чем причинаВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122358752_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_71a73decaed5dc10ae6fb528faadc7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, елена демидова, газ, общество, черноморнефтегаз, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Власти Евпатории объяснили запах газа в городе

Запах газа в Евпатории связан с работами "Черноморнефтегаза" на заправочной станции

09:47 26.01.2024 (обновлено: 09:49 26.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Евпаторийском пляже
На Евпаторийском пляже - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу на одной из заправочных станций Евпатории будут проводиться работы с одорантом. Поэтому в городе возможен запах газа, предупредила глава администрации Елена Демидова.
Речь идет от АЗС на пересечении улиц Чапаева и проспекта Победы.
"Сегодня сотрудники "Чернеморнефтегаза" будут проводить работы с одорантом на автомобильной заправочной станции, расположенной на пересечении ул. Чапаева и пр. Победы. Это вещество используют в качестве примеси к газу для придания ему предупреждающего запаха. В связи с этим возможны запахи газа в том районе", - написала Демидова в своем Telegram-канале.
В начале января жители Джанкоя начали массово жаловаться на запах газа в домах и квартирах. Тогда глава городской администрации Игорь Ивин заверил, что специфический запах не несет опасности для населения, а техническое состояние сетей находится на постоянном оперативном контролем.
Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
Запах газа в Симферополе - в чем причина
В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
 
КрымЕвпаторияЕлена ДемидоваГазОбществоЧерноморнефтегазБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу
12:54Какое оружие Германия передаст Украине в этом году
12:26РНКБ установил системы доступа в 150 крымских школах
12:12Изрубил кухонным топором: житель Тулы осужден за покушение на крымчанина
11:41Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
11:24Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы
11:00ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе
10:31В Крыму подешевели продукты: обзор цен
10:12Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу
10:01Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными
09:47Власти Евпатории объяснили запах газа в городе
09:37США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД России
08:54Ялта и Гранада стали городами-побратимами
08:26Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане
07:48Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ
07:17"Пугающее число": в минфине США бьют тревогу из-за роста внешнего долга
06:59Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд
06:48Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву
06:34Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
06:04Отключение электричества в Севастополе в пятницу – адреса и сроки
Лента новостейМолния