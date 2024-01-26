Власти Евпатории объяснили запах газа в городе
Запах газа в Евпатории связан с работами "Черноморнефтегаза" на заправочной станции
09:47 26.01.2024 (обновлено: 09:49 26.01.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Евпаторийском пляже
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу на одной из заправочных станций Евпатории будут проводиться работы с одорантом. Поэтому в городе возможен запах газа, предупредила глава администрации Елена Демидова.
Речь идет от АЗС на пересечении улиц Чапаева и проспекта Победы.
"Сегодня сотрудники "Чернеморнефтегаза" будут проводить работы с одорантом на автомобильной заправочной станции, расположенной на пересечении ул. Чапаева и пр. Победы. Это вещество используют в качестве примеси к газу для придания ему предупреждающего запаха. В связи с этим возможны запахи газа в том районе", - написала Демидова в своем Telegram-канале.
В начале января жители Джанкоя начали массово жаловаться на запах газа в домах и квартирах. Тогда глава городской администрации Игорь Ивин заверил, что специфический запах не несет опасности для населения, а техническое состояние сетей находится на постоянном оперативном контролем.
Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%.
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