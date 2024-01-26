https://crimea.ria.ru/20240126/vlasti-evpatorii-obyasnili-zapakh-gaza-v-gorode-1134470500.html

Власти Евпатории объяснили запах газа в городе

Власти Евпатории объяснили запах газа в городе - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Власти Евпатории объяснили запах газа в городе

В пятницу на одной из заправочных станций Евпатории будут проводиться работы с одорантом. Поэтому в городе возможен запах газа, предупредила глава администрации РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T09:47

2024-01-26T09:47

2024-01-26T09:49

крым

евпатория

елена демидова

газ

общество

черноморнефтегаз

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу на одной из заправочных станций Евпатории будут проводиться работы с одорантом. Поэтому в городе возможен запах газа, предупредила глава администрации Елена Демидова.Речь идет от АЗС на пересечении улиц Чапаева и проспекта Победы.В начале января жители Джанкоя начали массово жаловаться на запах газа в домах и квартирах. Тогда глава городской администрации Игорь Ивин заверил, что специфический запах не несет опасности для населения, а техническое состояние сетей находится на постоянном оперативном контролем.Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властейЗапах газа в Симферополе - в чем причинаВ Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет

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евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, елена демидова, газ, общество, черноморнефтегаз, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма