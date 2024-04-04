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В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков
В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков - РИА Новости Крым, 04.04.2024
В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков
В Симферополе участились случаи навязывания услуг по замене газовых счетчиков фирмами, которые не имеют на это права. Об этом предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T12:19
2024-04-04T12:19
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе участились случаи навязывания услуг по замене газовых счетчиков фирмами, которые не имеют на это права. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Работники "Крымгазсетей", которые проводят техобслуживание оборудования, всегда одеты в специализированную одежду с логотипом организации. По просьбе абонента они обязаны предоставлять удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя, напомнили в администрации."Информацию о лицензированных компаниях, имеющих право на выполнение работ по газификации и установке дополнительного оборудования, можно получить по телефону "горячей" линии "Крымгазсети": 8 800 506-00-04", - напомнили в пресс-службе.Ранее член регионального штаба Народного фронта в Крыму, замдиректора АНО "ЖКХ Контроль" Олег Бышук рассказал, куда следует обращаться потребителям в случае ошибок в начислении оплаты за ЖКХ. По его словам, решать такие проблемы можно только в абонентских отделах ресурсоснабжающих компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналкуГазопровод в районе Ялты поврежден из-за ДТП
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симферополь
В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков

Мошенники навязывают симферопольцам услуги по замене газовых счетчиков

12:19 04.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовый счетчик. Архивное фото
Газовый счетчик. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе участились случаи навязывания услуг по замене газовых счетчиков фирмами, которые не имеют на это права. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
"Администрация города Симферополя предостерегает симферопольцев от общения с такого рода "фирмами", не рекомендует допускать к своему газопотребляющему оборудованию "специалистов", не являющихся работниками ГУП РК "Крымгазсети", - говорится в официальном Telegram-канале властей.
Работники "Крымгазсетей", которые проводят техобслуживание оборудования, всегда одеты в специализированную одежду с логотипом организации. По просьбе абонента они обязаны предоставлять удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя, напомнили в администрации.
"Информацию о лицензированных компаниях, имеющих право на выполнение работ по газификации и установке дополнительного оборудования, можно получить по телефону "горячей" линии "Крымгазсети": 8 800 506-00-04", - напомнили в пресс-службе.
Ранее член регионального штаба Народного фронта в Крыму, замдиректора АНО "ЖКХ Контроль" Олег Бышук рассказал, куда следует обращаться потребителям в случае ошибок в начислении оплаты за ЖКХ. По его словам, решать такие проблемы можно только в абонентских отделах ресурсоснабжающих компаний.
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