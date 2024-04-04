https://crimea.ria.ru/20240404/v-simferopole-moshenniki-navyazyvayut-ustanovku-gazovykh-schetchikov-1136277770.html

В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков

В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков - РИА Новости Крым, 04.04.2024

В Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков

В Симферополе участились случаи навязывания услуг по замене газовых счетчиков фирмами, которые не имеют на это права. Об этом предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T12:19

2024-04-04T12:19

2024-04-04T12:19

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе участились случаи навязывания услуг по замене газовых счетчиков фирмами, которые не имеют на это права. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Работники "Крымгазсетей", которые проводят техобслуживание оборудования, всегда одеты в специализированную одежду с логотипом организации. По просьбе абонента они обязаны предоставлять удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя, напомнили в администрации."Информацию о лицензированных компаниях, имеющих право на выполнение работ по газификации и установке дополнительного оборудования, можно получить по телефону "горячей" линии "Крымгазсети": 8 800 506-00-04", - напомнили в пресс-службе.Ранее член регионального штаба Народного фронта в Крыму, замдиректора АНО "ЖКХ Контроль" Олег Бышук рассказал, куда следует обращаться потребителям в случае ошибок в начислении оплаты за ЖКХ. По его словам, решать такие проблемы можно только в абонентских отделах ресурсоснабжающих компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналкуГазопровод в районе Ялты поврежден из-за ДТП

https://crimea.ria.ru/20230707/proverka-gazovogo-oborudovaniya-chto-nuzhno-znat-chtoby-ne-platit-shtraf-1129862543.html

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симферополь