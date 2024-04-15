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Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе
Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе
Вечером в понедельник в Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы от Северного мола до мыса Херсонес. Это флот проводит тренировки по уничтожению... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T19:24
2024-04-15T19:26
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы от Северного мола до мыса Херсонес. Это флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проходят в городе второй раз за день. Также в понедельник Минобороны России проводили учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-slyshna-strelba--vlasti-nazvali-prichinu-1136559048.html
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе

Флот проводит тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия в Севастополе

19:24 15.04.2024 (обновлено: 19:26 15.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevСевастополь, вид на равелин
Севастополь, вид на равелин - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы от Северного мола до мыса Херсонес. Это флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 19.45 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram-канале.
И добавил, что в городе все спокойно.
Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проходят в городе второй раз за день. Также в понедельник Минобороны России проводили учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияНовости КрымаКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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