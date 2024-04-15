https://crimea.ria.ru/20240415/strelba-slyshna-na-molakh-i-myse-khersones-v-sevastopole-1136572104.html

Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе

Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Стрельба слышна на молах и мысе Херсонес в Севастополе

Вечером в понедельник в Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы от Северного мола до мыса Херсонес. Это флот проводит тренировки по уничтожению... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T19:24

2024-04-15T19:24

2024-04-15T19:26

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

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учения

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крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы от Северного мола до мыса Херсонес. Это флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проходят в городе второй раз за день. Также в понедельник Минобороны России проводили учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-slyshna-strelba--vlasti-nazvali-prichinu-1136559048.html

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2024

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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации)