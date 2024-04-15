https://crimea.ria.ru/20240415/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-1136565807.html
Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост вновь открыт для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T16:30
2024-04-15T16:30
2024-04-15T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост вновь открыт для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Это уже второе за сутки открытие мостового перехода через Керченский пролив. Первый раз мост закрывали в 11:26, движение возобновили спустя почти два часа. Второй раз сообщение о временной приостановке движения поступило в 15:25.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыт для проезда
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост вновь открыт для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Это уже второе за сутки открытие мостового перехода через Керченский пролив. Первый раз мост закрывали
в 11:26, движение возобновили
спустя почти два часа. Второй раз сообщение о временной приостановке движения поступило
в 15:25.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.