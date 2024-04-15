https://crimea.ria.ru/20240415/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-1136565807.html

Крымский мост открыт для проезда

Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Крымский мост открыт для проезда

Крымский мост вновь открыт для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T16:30

2024-04-15T16:30

2024-04-15T16:30

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост вновь открыт для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Это уже второе за сутки открытие мостового перехода через Керченский пролив. Первый раз мост закрывали в 11:26, движение возобновили спустя почти два часа. Второй раз сообщение о временной приостановке движения поступило в 15:25.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

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керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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