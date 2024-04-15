https://crimea.ria.ru/20240415/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1136559791.html

Крымский мост повторно закрыли для проезда

Крымский мост повторно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Крымский мост повторно закрыли для проезда

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T15:26

2024-04-15T15:26

2024-04-15T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничения проезда вводятся на мостовом переходе через Керченский пролив второй раз за день. Первый раз он был закрыт для транспорта с 11:21 15 апреля. Запрет на проезд действовал больше двух часов.После этого у досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани проезда ждали около 700 машин.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Проезд ограничивают временно, после снятия запрета движение возобновляется. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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