https://crimea.ria.ru/20240415/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1136559791.html
Крымский мост повторно закрыли для проезда
Крымский мост повторно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Крымский мост повторно закрыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T15:26
2024-04-15T15:26
2024-04-15T15:28
крым
крымский мост
новости
новости крыма
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничения проезда вводятся на мостовом переходе через Керченский пролив второй раз за день. Первый раз он был закрыт для транспорта с 11:21 15 апреля. Запрет на проезд действовал больше двух часов.После этого у досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани проезда ждали около 700 машин.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Проезд ограничивают временно, после снятия запрета движение возобновляется. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, новости, новости крыма, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, керченский пролив, тамань, краснодарский край
Крымский мост повторно закрыли для проезда
Крымский мост закрыт для движения автомобилей второй раз за день
15:26 15.04.2024 (обновлено: 15:28 15.04.2024)