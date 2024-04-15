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Крымский мост повторно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Крымский мост повторно закрыли для проезда
Крымский мост повторно закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Крымский мост повторно закрыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T15:26
2024-04-15T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничения проезда вводятся на мостовом переходе через Керченский пролив второй раз за день. Первый раз он был закрыт для транспорта с 11:21 15 апреля. Запрет на проезд действовал больше двух часов.После этого у досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани проезда ждали около 700 машин.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Проезд ограничивают временно, после снятия запрета движение возобновляется. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, новости, новости крыма, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, керченский пролив, тамань, краснодарский край
Крымский мост повторно закрыли для проезда

Крымский мост закрыт для движения автомобилей второй раз за день

15:26 15.04.2024 (обновлено: 15:28 15.04.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников профильных служб. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Ограничения проезда вводятся на мостовом переходе через Керченский пролив второй раз за день. Первый раз он был закрыт для транспорта с 11:21 15 апреля. Запрет на проезд действовал больше двух часов.
После этого у досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани проезда ждали около 700 машин.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Проезд ограничивают временно, после снятия запрета движение возобновляется. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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