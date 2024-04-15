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Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240415/kak-osvobozhdali-alushtu-tanki-i-khleb-sol-1128184420.html
Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль
Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль
Ровно 80 лет назад, 15 апреля 1944 года, советские войска освободили Алушту от немецко-фашистских оккупантов. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T06:04
2024-04-15T06:13
история
крым в великой отечественной войне
алушта
общество
великая отечественная война
80 лет освобождения крыма
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Ровно 80 лет назад, 15 апреля 1944 года, советские войска освободили Алушту от немецко-фашистских оккупантов.Первым со стороны Ангарского перевала ворвался отряд 339-й стрелковой дивизии. На улицы освобождаемой Алушты одной из первых въехала САУ-76 командира взвода Георгия Логоша. Неподготовленный к отступлению немецкий гарнизон спешно грузил в порту технику и личный состав на баржи и катера. В ходе освобождения Алушты от фашистов погибли 86 бойцов Советской армии.Два дня город вслушивался в звуки близкого боя. Они доносились со стороны Судака, откуда продвигался к Алуште Таганрогский полк Отдельной Приморской армии. Со стороны Ангарского перевала с севера шли, громя врага, передовой отряд второй гвардейской дивизии той же армии и 26-я мотострелковая бригада. Оборонительные сооружения гитлеровцов на судакском шоссе были смяты стремительным натиском советских воинов. По шоссе двигались танки – подвижный отряд под командованием полковника С. Н. Бахтанова вошел в город первым. За мостом через речку Демерджи освободителей встретили хлебом-солью. Здесь же в доме под номером 10 расположился штаб подвижного отряда. В центре города враги еще сопротивлялись. На улице 15 Апреля, названной так в честь воинов-освободителей, советские бойцы установили пушки. Прямой наводкой били они по набережной, по порту, откуда фашисты пытались уйти на баржах.Фашисты отступали поспешно. Румыны, которым немцы отказали в эвакуации, не только торопились сдаться в плен, но и открыли огонь по бывшим союзникам. К 10-11 часам, услышав русскую речь, жители стали выходить из своих домов. Сразу после освобождения были организованы курсы по обучению саперному делу, и уже через месяц после обучения в Алуште две группы 17-летних юношей и девушек занялись обезвреживанием мин, заложенных немцами вдоль всего алуштинского побережья.Немецко-фашистская оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944 года, причинила городу серьезный урон. К весне 1944 года, когда Крым был освобожден от гитлеровских захватчиков, из 168 зданий курортного фонда в Алуште сохранились лишь 34. Все курортное оборудование было испорчено или вывезено в Германию. Город был частично уничтожен и фактически опустел.Жертвами оккупации стали около 500 алуштинцев, еще 200 были угнаны в лагеря. Но все это время захватчикам не давали спокойно жить партизаны и Черноморский флот. Пока немцы строили на пляжах Алушты укрепления, которые должны были помешать высадке десанта с кораблей ЧФ, периодически обстреливающих фашистские укрепления, активную деятельность начали партизаны. Алуштинский партизанский отряд участвовал в девяти оборонительных боях, осуществил 48 нападений и засад, участвовал в трех нападениях на гарнизоны фашистов и 13-ти кратковременных перестрелках.Материал подготовлен на основе открытых источников.
https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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история, крым в великой отечественной войне, алушта, общество, великая отечественная война, память
Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль

Весна освобождения: как Алушту очистили от фашистов

06:04 15.04.2024 (обновлено: 06:13 15.04.2024)
 
© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкНочью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, апрель-май 1942 год
Ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, апрель-май 1942 год - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Ровно 80 лет назад, 15 апреля 1944 года, советские войска освободили Алушту от немецко-фашистских оккупантов.
Первым со стороны Ангарского перевала ворвался отряд 339-й стрелковой дивизии. На улицы освобождаемой Алушты одной из первых въехала САУ-76 командира взвода Георгия Логоша. Неподготовленный к отступлению немецкий гарнизон спешно грузил в порту технику и личный состав на баржи и катера. В ходе освобождения Алушты от фашистов погибли 86 бойцов Советской армии.
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
8 апреля, 06:0180 лет освобождения Крыма
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
Два дня город вслушивался в звуки близкого боя. Они доносились со стороны Судака, откуда продвигался к Алуште Таганрогский полк Отдельной Приморской армии. Со стороны Ангарского перевала с севера шли, громя врага, передовой отряд второй гвардейской дивизии той же армии и 26-я мотострелковая бригада. Оборонительные сооружения гитлеровцов на судакском шоссе были смяты стремительным натиском советских воинов. По шоссе двигались танки – подвижный отряд под командованием полковника С. Н. Бахтанова вошел в город первым.
За мостом через речку Демерджи освободителей встретили хлебом-солью. Здесь же в доме под номером 10 расположился штаб подвижного отряда. В центре города враги еще сопротивлялись. На улице 15 Апреля, названной так в честь воинов-освободителей, советские бойцы установили пушки. Прямой наводкой били они по набережной, по порту, откуда фашисты пытались уйти на баржах.
Фашисты отступали поспешно. Румыны, которым немцы отказали в эвакуации, не только торопились сдаться в плен, но и открыли огонь по бывшим союзникам. К 10-11 часам, услышав русскую речь, жители стали выходить из своих домов. Сразу после освобождения были организованы курсы по обучению саперному делу, и уже через месяц после обучения в Алуште две группы 17-летних юношей и девушек занялись обезвреживанием мин, заложенных немцами вдоль всего алуштинского побережья.
86 бойцов и командиров советской армии, погибших при освобождении города, похоронили в братской могиле на городском кладбище рядом с поселком Мирный. На местах партизанских боев, на могилах погибших бойцов, партизан и членов их семей установлено более 30 памятников, памятных знаков и мемориальных досок.
Немецко-фашистская оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944 года, причинила городу серьезный урон. К весне 1944 года, когда Крым был освобожден от гитлеровских захватчиков, из 168 зданий курортного фонда в Алуште сохранились лишь 34. Все курортное оборудование было испорчено или вывезено в Германию. Город был частично уничтожен и фактически опустел.
Жертвами оккупации стали около 500 алуштинцев, еще 200 были угнаны в лагеря. Но все это время захватчикам не давали спокойно жить партизаны и Черноморский флот. Пока немцы строили на пляжах Алушты укрепления, которые должны были помешать высадке десанта с кораблей ЧФ, периодически обстреливающих фашистские укрепления, активную деятельность начали партизаны. Алуштинский партизанский отряд участвовал в девяти оборонительных боях, осуществил 48 нападений и засад, участвовал в трех нападениях на гарнизоны фашистов и 13-ти кратковременных перестрелках.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
80 лет освобождения КрымаИсторияКрым в Великой Отечественной войнеАлуштаОбществоВеликая Отечественная войнаПамять
 
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