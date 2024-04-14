https://crimea.ria.ru/20240414/livnevye-grozovye-dozhdi-i-28-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1136493454.html

Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

Первая половина грядущей недели в Крыму будет солнечной и сухой, с температурными значениями до +28 градусов, однако с четверга характер погоды изменится, над... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T19:10

2024-04-14T19:10

2024-04-14T19:10

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Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец с прогнозом погоды для Крыма на неделю Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец с прогнозом погоды для Крыма на неделю audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Первая половина грядущей недели в Крыму будет солнечной и сухой, с температурными значениями до +28 градусов, однако с четверга характер погоды изменится, над полуостровом прольются ливневые дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."С понедельника до среды осадки на полуострове маловероятны, ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +9…+15 градусов. Днем в понедельник +20…+25, во вторник выходим на самый пик: до +28 градусов, в среду +26…+27, натекание облачности", – прогнозирует Тишковец.С четверга небо начнет хмуриться, прошумят ливневые грозовые дожди, ночью +8…+13, днем +17…+22. В пятницу, по прогнозу эксперта, погода будет аналогичной, в субботу и воскресенье также ожидаются осадки, столбики термометров покажут +15…+20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму участились паводки – мнение экспертаВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатологаКогда на рынках Крыма будет много местной клубники

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