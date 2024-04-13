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8 человек погибли и 13 пострадали после удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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8 человек погибли и 13 пострадали после удара ВСУ по Токмаку
8 человек погибли и 13 пострадали после удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости Крым, 13.04.2024
8 человек погибли и 13 пострадали после удара ВСУ по Токмаку
Число погибших в результате вечерней атаки ВСУ на жилые районы города Токмак возросло до восьми человек, в больнице находятся еще 13 пострадавших. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T10:18
2024-04-13T10:28
токмак
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
обстрелы всу
новости
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Число погибших в результате вечерней атаки ВСУ на жилые районы города Токмак возросло до восьми человек, в больнице находятся еще 13 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Глава региона подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, с родственниками погибших также работают медики. Людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье. В настоящее время оперативные службы области продолжают разбор завалов разрушенных после атаки ВСУ жилых домов. Также проводится оценка разрушений. По словам губернатора, люди из соседних домов, которые получили ущерб, также не останутся без внимания. Им будет оказана материальная помощь.Ранее в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. Власти региона сообщили о большом числе раненых и жертв, в том числе погибшем ребенке.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьЧитайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненыхУдар ВСУ по Токмаку – разрушено три многоквартирных домаУкраинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20240413/udar-vsu-po-tokmaku--razrusheno-tri-mnogokvartirnykh-doma-1136520701.html
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токмак, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, обстрелы всу, новости, происшествия, евгений балицкий
8 человек погибли и 13 пострадали после удара ВСУ по Токмаку

В Токмаке погибли 8 человек и 13 пострадали после удара ВСУ

10:18 13.04.2024 (обновлено: 10:28 13.04.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия обстрела жилых многоквартирных домов в Токмаке
Последствия обстрела жилых многоквартирных домов в Токмаке
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Число погибших в результате вечерней атаки ВСУ на жилые районы города Токмак возросло до восьми человек, в больнице находятся еще 13 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребенка, - сообщил Балицкий. – Еще 13 пострадавших госпитализированы в Токмакскую городскую больницу".
Глава региона подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, с родственниками погибших также работают медики. Людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье. В настоящее время оперативные службы области продолжают разбор завалов разрушенных после атаки ВСУ жилых домов. Также проводится оценка разрушений.
По словам губернатора, люди из соседних домов, которые получили ущерб, также не останутся без внимания. Им будет оказана материальная помощь.
Ранее в администрации Токмакского муниципального округа сообщили, что результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три многоквартирных дома. Власти региона сообщили о большом числе раненых и жертв, в том числе погибшем ребенке.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В пятницу в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. 7 апреля двое детей получили ранения, а девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
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