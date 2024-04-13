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В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС
В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС
Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T11:39
2024-04-13T11:39
2024-04-13T11:39
сочи
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
штормовое предупреждение
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.7 апреля в регионе было объявлено сразу три штормовые предупреждения - о заморозках, лавинной и высокой пожарной опасности.Ранее в МЧС России заявили о предстоящих уже в июне масштабных дождевых паводках в Крыму и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный разделВ Крыму ввели запрет на посещение лесовПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), штормовое предупреждение, безопасность, новости
В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС
В горах Сочи угроза схода лавин – объявлено штормовое предупреждение