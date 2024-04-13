https://crimea.ria.ru/20240413/v-gorakh-sochi-obyavili-chetyre-lavinoopasnykh-dnya--mchs-1136522446.html

В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС

В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС

Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T11:39

2024-04-13T11:39

2024-04-13T11:39

сочи

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

штормовое предупреждение

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.7 апреля в регионе было объявлено сразу три штормовые предупреждения - о заморозках, лавинной и высокой пожарной опасности.Ранее в МЧС России заявили о предстоящих уже в июне масштабных дождевых паводках в Крыму и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный разделВ Крыму ввели запрет на посещение лесовПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска

https://crimea.ria.ru/20240413/v-krymu-naivysshiy-klass-pozharnoy-opasnosti-prognoziruetsya-v-blizhayshie-dni-1136519187.html

сочи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), штормовое предупреждение, безопасность, новости