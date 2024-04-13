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В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС
В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС
Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T11:39
2024-04-13T11:39
сочи
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
штормовое предупреждение
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.7 апреля в регионе было объявлено сразу три штормовые предупреждения - о заморозках, лавинной и высокой пожарной опасности.Ранее в МЧС России заявили о предстоящих уже в июне масштабных дождевых паводках в Крыму и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный разделВ Крыму ввели запрет на посещение лесовПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска
https://crimea.ria.ru/20240413/v-krymu-naivysshiy-klass-pozharnoy-opasnosti-prognoziruetsya-v-blizhayshie-dni-1136519187.html
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РИА Новости Крым
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сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), штормовое предупреждение, безопасность, новости
В горах Сочи объявили четыре лавиноопасных дня – МЧС

В горах Сочи угроза схода лавин – объявлено штормовое предупреждение

11:39 13.04.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
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© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"До конца суток 13 апреля, а также в течении суток 14, 15 и 16 апреля в горах муниципального округа Сочи выше 1500 метров лавиноопасно", - сказано в сообщении.
7 апреля в регионе было объявлено сразу три штормовые предупреждения - о заморозках, лавинной и высокой пожарной опасности.
Ранее в МЧС России заявили о предстоящих уже в июне масштабных дождевых паводках в Крыму и Краснодарском крае.
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СочиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Штормовое предупреждениеБезопасностьНовости
 
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