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Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани
Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани
Штормовые предупреждения о заморозках, лавинной и высокой пожарной опасности будут действовать на территории Краснодарского края в ближайшие два дня, сообщили в РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T12:04
2024-04-07T12:04
штормовое предупреждение
кубань
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Штормовые предупреждения о заморозках, лавинной и высокой пожарной опасности будут действовать на территории Краснодарского края в ближайшие два дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве также предупреждали о высокой пожарной опасности на Кубани и заморозках в некоторой части региона.Спасатели предупреждают, что в связи заморозками могут быть повреждены теплолюбивые растения, поэтому их нужно укрыть специальной пленкой.Еще одно штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Кубани, за исключением Сочи, объявлено на высоте 2 тысяч метров с 7 по 8 апреля. До понедельника спасатели не рекомендуют выходить в горы. Находясь в горной местности, следует избегать потенциально опасных зон, где может сойти лавина.Вместе с тем на Кубани действует штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности. В последнюю неделю на территории Краснодарского края сохранялась теплая и местами жаркая погода, температура на черноморском побережье прогревалась до +20 градусов. На фоне теплых температур и высокой пожарной опасности в Кавказском заповеднике - лесистой местности с наличием реликтовых деревьев и растений, патрулируют инспекторы, уточнили РИА Новости в пресс-службе заповедника.
https://crimea.ria.ru/20240406/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1136328242.html
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штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, безопасность
Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани

Сразу три штормовых предупреждения о непогоде объявлены на Кубани

12:04 07.04.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Штормовые предупреждения о заморозках, лавинной и высокой пожарной опасности будут действовать на территории Краснодарского края в ближайшие два дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в ведомстве также предупреждали о высокой пожарной опасности на Кубани и заморозках в некоторой части региона.
"Штормовое предупреждение о заморозках на территории Краснодарского края. Ночью и утром 8 апреля и 9 апреля местами в крае, исключая Черноморское и Азовское побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 градуса - категории опасного явления ", - говорится в сообщении краевого МЧС.
Спасатели предупреждают, что в связи заморозками могут быть повреждены теплолюбивые растения, поэтому их нужно укрыть специальной пленкой.
Еще одно штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах Кубани, за исключением Сочи, объявлено на высоте 2 тысяч метров с 7 по 8 апреля. До понедельника спасатели не рекомендуют выходить в горы. Находясь в горной местности, следует избегать потенциально опасных зон, где может сойти лавина.
Вместе с тем на Кубани действует штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности.

"Днем и до конца суток 7 апреля, а также в течении суток 8 апреля местами в западной половине края ожидается высокая пожароопасность 4 класса", - поясняется в сообщении кубанского МЧС.

В последнюю неделю на территории Краснодарского края сохранялась теплая и местами жаркая погода, температура на черноморском побережье прогревалась до +20 градусов. На фоне теплых температур и высокой пожарной опасности в Кавказском заповеднике - лесистой местности с наличием реликтовых деревьев и растений, патрулируют инспекторы, уточнили РИА Новости в пресс-службе заповедника.
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Штормовое предупреждениеКубаньКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоБезопасность
 
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