https://crimea.ria.ru/20240412/kakuyu-pogodu-prineset-v-pyatnitsu-v-krym-kholodnyy-frontalnyy-razdel-1136433077.html

Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел

Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел

В пятницу слабо выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма, но на характер погоды существенно не повлияет. Преимущественно РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T00:01

2024-04-12T00:01

2024-04-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В пятницу слабо выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма, но на характер погоды существенно не повлияет. Преимущественно без осадков. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +22...+24 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +10 до +14, днем от +20 до +24 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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