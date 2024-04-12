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Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел
Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел
В пятницу слабо выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма, но на характер погоды существенно не повлияет. Преимущественно РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T00:01
2024-04-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В пятницу слабо выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма, но на характер погоды существенно не повлияет. Преимущественно без осадков. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +22...+24 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +10 до +14, днем от +20 до +24 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какую погоду принесет в пятницу в Крым холодный фронтальный раздел

В Крыму в пятницу теплая и солнечная погода

00:01 12.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк"Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В пятницу слабо выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма, но на характер погоды существенно не повлияет. Преимущественно без осадков. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, на южном побережье до +17 градусов, днем +20…+25, в горах +14…+19 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +22...+24 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +10 до +14, днем от +20 до +24 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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