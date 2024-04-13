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Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи
Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи
Росгвардия организовала выставку водолазного снаряжения в одном из санаториев Керчи для приехавших на отдых детей из Белгорода. Об этом РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T17:23
2024-04-13T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Росгвардия организовала выставку водолазного снаряжения в одном из санаториев Керчи для приехавших на отдых детей из Белгорода. Об этом РИА Новости Крым сообщил соорганизатор мероприятия.Собеседник отметил, что сейчас в Керчи гостят около сотни ребят из Белгородской области. Мероприятие состоялось на территории одного из санаториев города.И уточнил, что юные белгородцы смогли ознакомиться со снаряжением, которое используется при выполнении специальных задач. Это всевозможные гидрокостюмы, маски, ножи, подводные металлоискатели, линиметы – ружья со специальными крюками-кошками, буксировщики, которые помогают водолазам преодолевать большие расстояния, различные подводные трапы, заправочные станции и газоанализаторы."Но больше всего ребятам понравился старинный водолазный шлем, выполненный из меди. С ним все с удовольствием фотографировались", - сказал он.Гости выставки смогли не только увидеть водолазное снаряжение, но и прослушать лекции об их применении. Кроме того, для ребят был организован обед – солдатская каша из настоящей полевой кухни.По словам соорганизатора выставки, некоторые из детей серьезно заинтересовались водолазным делом и заявили о желании связать с ним свою жизнь.1 апреля в Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что пловцы на крымской земле будут готовиться к первенству России, а юные футболисты – к участию в Кубке Российского футбольного союза.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из БелгородаВ Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской областиДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240312/v-artek-priekhali-bolee-200-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1135576132.html
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крым, керчь, дети, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), белгородская область, общество, оздоровление детей в крыму, новости крыма
Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи

Росгвардия организовала выставку водолазного снаряжения для детей из Белгорода в Крыму

17:23 13.04.2024 (обновлено: 20:32 13.04.2024)
 
© Фото предоставлено морским отрядом РосгвардииРосгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму
Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму
© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Росгвардия организовала выставку водолазного снаряжения в одном из санаториев Керчи для приехавших на отдых детей из Белгорода. Об этом РИА Новости Крым сообщил соорганизатор мероприятия.
Собеседник отметил, что сейчас в Керчи гостят около сотни ребят из Белгородской области. Мероприятие состоялось на территории одного из санаториев города.

"Это спортсмены водных видов спорта. Поэтому представленное на выставке водолазное оборудование их очень заинтересовало", - сообщил он.

И уточнил, что юные белгородцы смогли ознакомиться со снаряжением, которое используется при выполнении специальных задач. Это всевозможные гидрокостюмы, маски, ножи, подводные металлоискатели, линиметы – ружья со специальными крюками-кошками, буксировщики, которые помогают водолазам преодолевать большие расстояния, различные подводные трапы, заправочные станции и газоанализаторы.
"Но больше всего ребятам понравился старинный водолазный шлем, выполненный из меди. С ним все с удовольствием фотографировались", - сказал он.
Гости выставки смогли не только увидеть водолазное снаряжение, но и прослушать лекции об их применении. Кроме того, для ребят был организован обед – солдатская каша из настоящей полевой кухни.
© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

Морской отряд Росгвардии организовал выставку для детей из Белгорода в Крыму
1 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии
© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

Морской отряд Росгвардии организовал выставку для детей из Белгорода в Крыму
2 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии
© Фото предоставлены соорганизатором выставки Виктором Шеварукиным

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

Морской отряд Росгвардии организовал выставку для детей из Белгорода в Крыму
3 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлены соорганизатором выставки Виктором Шеварукиным
© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

Морской отряд Росгвардии организовал выставку для детей из Белгорода в Крыму
4 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии
1 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии
2 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии
3 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлены соорганизатором выставки Виктором Шеварукиным
4 из 4

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Крыму

© Фото предоставлено морским отрядом Росгвардии
По словам соорганизатора выставки, некоторые из детей серьезно заинтересовались водолазным делом и заявили о желании связать с ним свою жизнь.
1 апреля в Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что пловцы на крымской земле будут готовиться к первенству России, а юные футболисты – к участию в Кубке Российского футбольного союза.
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