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Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Росгвардия организовала выставку для детей из Белгорода в Керчи

Росгвардия организовала выставку водолазного снаряжения в одном из санаториев Керчи для приехавших на отдых детей из Белгорода. Об этом РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T17:23

2024-04-13T17:23

2024-04-13T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Росгвардия организовала выставку водолазного снаряжения в одном из санаториев Керчи для приехавших на отдых детей из Белгорода. Об этом РИА Новости Крым сообщил соорганизатор мероприятия.Собеседник отметил, что сейчас в Керчи гостят около сотни ребят из Белгородской области. Мероприятие состоялось на территории одного из санаториев города.И уточнил, что юные белгородцы смогли ознакомиться со снаряжением, которое используется при выполнении специальных задач. Это всевозможные гидрокостюмы, маски, ножи, подводные металлоискатели, линиметы – ружья со специальными крюками-кошками, буксировщики, которые помогают водолазам преодолевать большие расстояния, различные подводные трапы, заправочные станции и газоанализаторы."Но больше всего ребятам понравился старинный водолазный шлем, выполненный из меди. С ним все с удовольствием фотографировались", - сказал он.Гости выставки смогли не только увидеть водолазное снаряжение, но и прослушать лекции об их применении. Кроме того, для ребят был организован обед – солдатская каша из настоящей полевой кухни.По словам соорганизатора выставки, некоторые из детей серьезно заинтересовались водолазным делом и заявили о желании связать с ним свою жизнь.1 апреля в Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что пловцы на крымской земле будут готовиться к первенству России, а юные футболисты – к участию в Кубке Российского футбольного союза.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из БелгородаВ Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской областиДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240312/v-artek-priekhali-bolee-200-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1135576132.html

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