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Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела жилых домов в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T20:43
2024-04-13T20:50
алешки
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
общество
новые регионы россии
обстрелы всу
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела жилых домов в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Еще трое местных жителей получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о девяти раненных при обстрелах Донецка и Горловки. В Запорожской области число жертв обстрела жилых домов возросло до 11 человек, еще 20 получили ранения. двое считаются пропавшими без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на ЛуганскВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщинаДвое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке
алешки
херсонская область
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алешки, херсонская область, происшествия, владимир сальдо, общество, новые регионы россии, обстрелы всу, новости
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам

Мужчина погиб и трое жителей ранены при ударе ВСУ по жилым домам в Алешках - Сальдо

20:43 13.04.2024 (обновлено: 20:50 13.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевГород Алешки Херсонской области. Попадание снаряда ВСУ в жилой дом
Город Алешки Херсонской области. Попадание снаряда ВСУ в жилой дом - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела жилых домов в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины", - написал в своем Telegram-канале Сальдо.

Еще трое местных жителей получили осколочные ранения.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о девяти раненных при обстрелах Донецка и Горловки. В Запорожской области число жертв обстрела жилых домов возросло до 11 человек, еще 20 получили ранения. двое считаются пропавшими без вести.
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АлешкиХерсонская областьПроисшествияВладимир СальдоОбществоНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУНовости
 
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