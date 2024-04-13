https://crimea.ria.ru/20240413/odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-pri-udare-vsu-po-aleshkam-1136534187.html

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела жилых домов в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T20:43

2024-04-13T20:43

2024-04-13T20:50

алешки

херсонская область

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новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела жилых домов в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Еще трое местных жителей получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о девяти раненных при обстрелах Донецка и Горловки. В Запорожской области число жертв обстрела жилых домов возросло до 11 человек, еще 20 получили ранения. двое считаются пропавшими без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на ЛуганскВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщинаДвое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке

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херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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алешки, херсонская область, происшествия, владимир сальдо, общество, новые регионы россии, обстрелы всу, новости