Рейтинг@Mail.ru
Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240412/ezh-zvezda-i-grebeshok-ochischayut-okean-ot-plastika--otkrytie-uchenykh-1136493910.html
Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
Три вида морских беспозвоночных способны ускорять процесс разрушения искусственных полимеров, которые накапливаются в Мировом океане. К такому выводу по... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T21:55
2024-04-12T20:10
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
экология
пластик
природа
наука и технологии
новости
мги ран
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136493798_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_18a565271033c6e4779c887bcfff7d05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Три вида морских беспозвоночных способны ускорять процесс разрушения искусственных полимеров, которые накапливаются в Мировом океане. К такому выводу по результатам исследований пришли дальневосточные ученые, сообщает Минобрнауки.Подопытными стали черный морской еж, звезда гребешковой патирии и приморский гребешок. С помощью метода инфракрасной спектроскопии ученые изучили, как изменяется структура полиэтилена в тканях их пищеварительных желез, и сделали открытие.Исследования провели специалисты Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева и Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН.В своей работе ученые опирались на слабо изученные данные о том, что некоторые морские беспозвоночные вырабатывают пищеварительные ферменты, способные разрушать пластик.Результаты исследования имеют большую значимость, учитывая, что проблема накопления пластикового мусора в водах Мирового океана приобрела уже глобальный характер. По данным Минобрнауки, наибольшую опасность для всего живого представляют микро- и наночастицы полимерных материалов.Ранее директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов оценил ситуацию с микропластиком в Черном море. Читайте также на РИА Новости Крым:Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред
дальний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136493798_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_a0390bba1c821dd56e65eae387d03b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), экология, пластик, природа, наука и технологии, новости, мги ран, дальний восток
Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых

Ученые обнаружили уничтожителей пластика в мировом океане

21:55 12.04.2024
 
© Telegram-канал Минобрнауки РоссииТри вида морских беспозвоночных способны ускорять процесс разрушения искусственных полимеров
Три вида морских беспозвоночных способны ускорять процесс разрушения искусственных полимеров
© Telegram-канал Минобрнауки России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Три вида морских беспозвоночных способны ускорять процесс разрушения искусственных полимеров, которые накапливаются в Мировом океане. К такому выводу по результатам исследований пришли дальневосточные ученые, сообщает Минобрнауки.
Подопытными стали черный морской еж, звезда гребешковой патирии и приморский гребешок. С помощью метода инфракрасной спектроскопии ученые изучили, как изменяется структура полиэтилена в тканях их пищеварительных желез, и сделали открытие.
"Результаты подтвердили, что эти беспозвоночные действительно ускоряют процесс разрушения искусственных полимеров", – сообщили в Минобрнауки.
Исследования провели специалисты Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева и Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН.
В своей работе ученые опирались на слабо изученные данные о том, что некоторые морские беспозвоночные вырабатывают пищеварительные ферменты, способные разрушать пластик.
Результаты исследования имеют большую значимость, учитывая, что проблема накопления пластикового мусора в водах Мирового океана приобрела уже глобальный характер. По данным Минобрнауки, наибольшую опасность для всего живого представляют микро- и наночастицы полимерных материалов.
Ранее директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов оценил ситуацию с микропластиком в Черном море.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред
 
Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)ЭкологияПластикПриродаНаука и технологииНовостиМГИ РАНДальний Восток
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния