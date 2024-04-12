https://crimea.ria.ru/20240412/ezh-zvezda-i-grebeshok-ochischayut-okean-ot-plastika--otkrytie-uchenykh-1136493910.html

Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых

Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых

Три вида морских беспозвоночных способны ускорять процесс разрушения искусственных полимеров, которые накапливаются в Мировом океане. К такому выводу по... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T21:55

2024-04-12T21:55

2024-04-12T20:10

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Три вида морских беспозвоночных способны ускорять процесс разрушения искусственных полимеров, которые накапливаются в Мировом океане. К такому выводу по результатам исследований пришли дальневосточные ученые, сообщает Минобрнауки.Подопытными стали черный морской еж, звезда гребешковой патирии и приморский гребешок. С помощью метода инфракрасной спектроскопии ученые изучили, как изменяется структура полиэтилена в тканях их пищеварительных желез, и сделали открытие.Исследования провели специалисты Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева и Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН.В своей работе ученые опирались на слабо изученные данные о том, что некоторые морские беспозвоночные вырабатывают пищеварительные ферменты, способные разрушать пластик.Результаты исследования имеют большую значимость, учитывая, что проблема накопления пластикового мусора в водах Мирового океана приобрела уже глобальный характер. По данным Минобрнауки, наибольшую опасность для всего живого представляют микро- и наночастицы полимерных материалов.Ранее директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов оценил ситуацию с микропластиком в Черном море. Читайте также на РИА Новости Крым:Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред

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министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), экология, пластик, природа, наука и технологии, новости, мги ран, дальний восток