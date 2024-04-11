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Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи
Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи
Дорогу, соединяющую Шоссе Героев Сталинграда в Керчи и железнодорожную станцию "Керчь Южная", достроят к марту 2025 года, сообщает Служба автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T10:35
2024-04-11T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Дорогу, соединяющую Шоссе Героев Сталинграда в Керчи и железнодорожную станцию "Керчь Южная", достроят к марту 2025 года, сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Дорожники на данный момент готовят устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси, устраивают дождевую канализацию и земляное полотно, устанавливают бортовой камень, переустраивают водопроводные сети и наружные сети связи, монтируют водопропускные трубы. Также вдоль дороги установят шумозащитные экраны и освещение.Работы ведутся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. По ее словам, отремонтирована будет абсолютно вся дорога, поэтому по окончанию работ добираться на Ай-Петри будет комфортно.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом годуВажный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи

Подъездную дорогу к железнодорожной станции "Керчь Южная" достроят к марту 2025 года

10:35 11.04.2024
 
© Служба автомобильных дорог КрымаСтроительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
Строительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
© Служба автомобильных дорог Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Дорогу, соединяющую Шоссе Героев Сталинграда в Керчи и железнодорожную станцию "Керчь Южная", достроят к марту 2025 года, сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.
"В рамках объекта будут выполнены работы по реконструкции участка Шоссе Героев Сталинграда в Керчи протяженностью около 700 метров и выполнены работы по строительству подъезда к железнодорожной станции "Керчь-Южная" протяженностью около 1,5 километра... Срок завершения работ – март 2025 года", - говорится в сообщении.
Дорожники на данный момент готовят устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси, устраивают дождевую канализацию и земляное полотно, устанавливают бортовой камень, переустраивают водопроводные сети и наружные сети связи, монтируют водопропускные трубы. Также вдоль дороги установят шумозащитные экраны и освещение.
© Служба автомобильных дорог КрымаСтроительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
Строительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
© Служба автомобильных дорог Крыма
Строительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
Работы ведутся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. По ее словам, отремонтирована будет абсолютно вся дорога, поэтому по окончанию работ добираться на Ай-Петри будет комфортно.
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