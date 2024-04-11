https://crimea.ria.ru/20240411/kogda-dostroyat-podezdnuyu-dorogu-k-zhd-stantsii-v-kerchi-1136467060.html

Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи

Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи

Дорогу, соединяющую Шоссе Героев Сталинграда в Керчи и железнодорожную станцию "Керчь Южная", достроят к марту 2025 года, сообщает Служба автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T10:35

2024-04-11T10:35

2024-04-11T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Дорогу, соединяющую Шоссе Героев Сталинграда в Керчи и железнодорожную станцию "Керчь Южная", достроят к марту 2025 года, сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Дорожники на данный момент готовят устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси, устраивают дождевую канализацию и земляное полотно, устанавливают бортовой камень, переустраивают водопроводные сети и наружные сети связи, монтируют водопропускные трубы. Также вдоль дороги установят шумозащитные экраны и освещение.Работы ведутся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. По ее словам, отремонтирована будет абсолютно вся дорога, поэтому по окончанию работ добираться на Ай-Петри будет комфортно.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом годуВажный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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