Когда достроят подъездную дорогу к ж/д станции в Керчи
Подъездную дорогу к железнодорожной станции "Керчь Южная" достроят к марту 2025 года
© Служба автомобильных дорог КрымаСтроительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
© Служба автомобильных дорог Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Дорогу, соединяющую Шоссе Героев Сталинграда в Керчи и железнодорожную станцию "Керчь Южная", достроят к марту 2025 года, сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.
"В рамках объекта будут выполнены работы по реконструкции участка Шоссе Героев Сталинграда в Керчи протяженностью около 700 метров и выполнены работы по строительству подъезда к железнодорожной станции "Керчь-Южная" протяженностью около 1,5 километра... Срок завершения работ – март 2025 года", - говорится в сообщении.
Дорожники на данный момент готовят устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеночно-песчаной смеси, устраивают дождевую канализацию и земляное полотно, устанавливают бортовой камень, переустраивают водопроводные сети и наружные сети связи, монтируют водопропускные трубы. Также вдоль дороги установят шумозащитные экраны и освещение.
© Служба автомобильных дорог КрымаСтроительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
© Служба автомобильных дорог Крыма
Строительство подъездной дороги к железнодорожной станции Керчь-Южная
Работы ведутся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. По ее словам, отремонтирована будет абсолютно вся дорога, поэтому по окончанию работ добираться на Ай-Петри будет комфортно.
Читайте также на РИА Новости Крым: