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Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву
Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву
Бригады Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) доставили троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области на лечение в Москву. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T09:46
2024-04-09T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Бригады Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) доставили троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области на лечение в Москву. Об этом сообщает Минздрав РФ.Дорогу пациенты перенесли нормально, сейчас ими занимаются врачи, добавили в ведомстве.В понедельник в Вяземском районе Смоленской области обрушился автомобильный мост, на котором в момент катастрофы находились легковой и грузовой автомобили.В результате пострадали шесть человек, погибла одна женщина. Пятерых пострадавших доставили в Вяземскую центральную районную больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часуПутепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвыВ Керчи провалилась дорога
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смоленская область, москва, минздрав рф, здравоохранение в россии, общество, происшествия, новости, мост
Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву

Троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области доставили на лечение в Москву

09:46 09.04.2024
 
© Минздрав РоссииВ Москву доставили пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
В Москву доставили пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
© Минздрав России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Бригады Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) доставили троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области на лечение в Москву. Об этом сообщает Минздрав РФ.
"Бригады Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России перевезли троих пострадавших в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Приорова, еще одного пострадавшего эвакуировали специалисты Смоленской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.
Дорогу пациенты перенесли нормально, сейчас ими занимаются врачи, добавили в ведомстве.
В понедельник в Вяземском районе Смоленской области обрушился автомобильный мост, на котором в момент катастрофы находились легковой и грузовой автомобили.
В результате пострадали шесть человек, погибла одна женщина. Пятерых пострадавших доставили в Вяземскую центральную районную больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.
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Смоленская областьМоскваМинздрав РФЗдравоохранение в РоссииОбществоПроисшествияНовостиМост
 
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