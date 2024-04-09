https://crimea.ria.ru/20240409/troikh-postradavshikh-pri-obrushenii-mosta-v-vyazme-dostavili-v-moskvu-1136389612.html

Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву

Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву

Бригады Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) доставили троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области на лечение в Москву. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T09:46

2024-04-09T09:46

2024-04-09T09:46

смоленская область

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минздрав рф

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мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Бригады Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) доставили троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области на лечение в Москву. Об этом сообщает Минздрав РФ.Дорогу пациенты перенесли нормально, сейчас ими занимаются врачи, добавили в ведомстве.В понедельник в Вяземском районе Смоленской области обрушился автомобильный мост, на котором в момент катастрофы находились легковой и грузовой автомобили.В результате пострадали шесть человек, погибла одна женщина. Пятерых пострадавших доставили в Вяземскую центральную районную больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.По факту обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часуПутепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвыВ Керчи провалилась дорога

смоленская область

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, москва, минздрав рф, здравоохранение в россии, общество, происшествия, новости, мост