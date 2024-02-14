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В Керчи провалилась дорога - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Керчи провалилась дорога
В Керчи провалилась дорога - РИА Новости Крым, 14.02.2024
В Керчи провалилась дорога
В Керчи произошло обрушении дорожного полотна на улице Чкалова. Прокуратура Крыма проверит причины и обстоятельства частичного обрушения на оживленном... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T19:01
2024-02-14T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. В Керчи произошло обрушении дорожного полотна на улице Чкалова. Прокуратура Крыма проверит причины и обстоятельства частичного обрушения на оживленном перекрестке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Отмечается, что обвал произошел на пересечении улиц Чкалова и Куль-Обинского шоссе.При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.Это уже второй обвал асфальта на улице Чкалова в Керчи. В августе прошлого года дорога упала из-за провала бетонного канализационного коллектора. В результате произошло размытие грунта.На прошлой неделе на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" оказалась перекрыта для движения автотранспорта. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе УПРДОР "Тамань", это произошло из-за обильных осадков. При этом угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги не возникло.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе провалился асфальт на дороге - прокуратура ведет проверкуОбвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без теплаНа подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, дороги крыма, происшествия, прокуратура республики крым, транспорт, логистика, новости крыма
В Керчи провалилась дорога

Прокуратура начала проверку после обвала дорожного полотна на улице Чкалова в Керчи

19:01 14.02.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Керчи провалилось дорога на улице Чкалова
В Керчи провалилось дорога на улице Чкалова
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. В Керчи произошло обрушении дорожного полотна на улице Чкалова. Прокуратура Крыма проверит причины и обстоятельства частичного обрушения на оживленном перекрестке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что обвал произошел на пересечении улиц Чкалова и Куль-Обинского шоссе.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о дорожной деятельности, в том числе при содержании дорог местного значения", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
Это уже второй обвал асфальта на улице Чкалова в Керчи. В августе прошлого года дорога упала из-за провала бетонного канализационного коллектора. В результате произошло размытие грунта.
На прошлой неделе на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы "Таврида" оказалась перекрыта для движения автотранспорта. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе УПРДОР "Тамань", это произошло из-за обильных осадков. При этом угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги не возникло.
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