https://crimea.ria.ru/20240409/artekovtsy-stali-soavtorami-knigi-o-molodogvardeytsakh-donbassa-1136408590.html

Артековцы стали соавторами книги о молодогвардейцах Донбасса

Артековцы стали соавторами книги о молодогвардейцах Донбасса - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Артековцы стали соавторами книги о молодогвардейцах Донбасса

Воспитанники "Артека" в рамках проекта "Без срока давности" приняли участие в создании книги "Бессмертие молодогвардейцев Донбасса", экземпляры которой теперь... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T20:48

2024-04-09T20:48

2024-04-09T20:48

мдц "артек"

новости

книги

память

история

новости крыма

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131741254_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d94b23fbc6ee7ea7b7612cc95e2e3217.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Воспитанники "Артека" в рамках проекта "Без срока давности" приняли участие в создании книги "Бессмертие молодогвардейцев Донбасса", экземпляры которой теперь передадут в Международный детский центр. Об этом в рамках пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия Сегодня" в Москве рассказал автор-составитель книги, ведущий специалист Всероссийского научно-методического центра "Философия образования" Владимир Кикнадзе."Бессмертие" и "Молодая гвардия""Уже не первый год в дни единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны участвует Международный детский центр "Артек". В минувшем году мы совместно с "Артеком" и миноборазования Луганской Народной Республики организовали историко-мемориальную экспедицию в Краснодон (ЛНР) – по всем тем местам, которые связаны с героизмом молодогвардейцев", – рассказал Кикнадзе.Краснодон – родину героев знаменитых произведений Александр Фадеева "Бессмертие" и "Молодая гвардия" – выбрали не случайно. Именно эти произведения решено было положить в основу патриотической работы с юными артековцами. Итогом поездки стали глубокие впечатления, которые позволили вожатым и педагогам подготовить программу так, чтобы максимально вовлечь ребят в тему.Ценностные ориентиры"Мы признательны архивистам, в том числе архиву Госбезопасности, которые в декабре прошлого года рассекретили документы, где видна мотивация мологвардейцев, связанная с их патриотической антифашистской деятельностью. Эти документы полезны те только для образовательного процесса, но и для судебных процессов, которые сегодня проходят и будут проходить, в том числе, на территории Луганской и Донецкой Народных Республик", – продолжает автор книги.По его словам, экземпляры новой книги передадут в Международный детский центр.Книга в "Артеке" будет распространяться бесплатно для педагогов, управленческих команд российских школ, которые приезжают туда на переподготовку, и, конечно, для ребят, подчеркнул автор.По словам руководителя управления информационной политики МДЦ "Артек" Карины Бабиной, просветительский проект "Без срока давности" – неотъемлемая часть образовательной программы детского центра с 2019 года: ее мероприятия ежегодно вписывают в рамки всех 15-ти смен: это интерактивные уроки, спектакли и театральные постановки, показы видеороликов, масштабные мемориальные акции на местах массового уничтожения и захоронения жертв нацизма, и так далее.19 апреля начинается декада единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Геноцид советского народа стал самой большой трагедией в российской истории. Жертвы того времени до сих пор отражаются на демографии нашей страны, а примеры стойкости наших предков, победы над смертью, умение сохранять достоинство в самых нечеловеческих условиях, превращать энергию ненависти в энергию созидания являются образцами, ценностной основой для российской национальной идентичности. Один из таких величайших примеров героизма – подвиг молодогвардейцев Краснодона, восстановлению и сохранению исторической памяти о котором посвящена книга "Бессмертие молодогвардейцев Донбасса".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодняВ "Артек" приехали более 200 детей из Белгородской областиВ Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", новости, книги, память, история, новости крыма, луганская народная республика (лнр)