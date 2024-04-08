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В Севастополе до вечера отключили воду: список улиц - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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В Севастополе до вечера отключили воду: список улиц
В Севастополе до вечера отключили воду: список улиц - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Севастополе до вечера отключили воду: список улиц
Десятки улиц и садовых товариществ Севастополя до вечера останутся без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала". РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T10:24
2024-04-08T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Десятки улиц и садовых товариществ Севастополя до вечера останутся без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".Подача воды будет прекращена в район улиц Софьи Перовской, Батарейная, Школьная, Качинское шоссе, Качинский тупик и переулок 1-й голландский. А также на улицы Гуряна, Крейсерская, Ясеневая, Облепиховая, Сухарный тоннель, Речной переулок, в Сухарную балку, на улицу Богданова, Рябиновая, бульвары Гардемаринов и Маккензи, на улицу Заречная.Кроме того, без воды останутся абоненты садовых товариществ "Сельхозхимия", "Энергетик", "Парус", "Мираж", "Горный", "Голландия-1", "Заря", "Северный", "Шкипер", "Коллективный сад-2", "Садовод", "Факел", "Медик-1", "Сухарный", товарищество, расположенное в районе Сухарного тоннеля.Также воды не будет в поселке Голландия и селе Фруктовое.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма временно запретят пить воду из-под кранаГде в Крыму не будет воды в понедельник: список адресовЕвпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе
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В Севастополе до вечера отключили воду: список улиц

В Севастополе отключили воду десяткам улиц и садовых товариществ – список адресов

10:24 08.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Десятки улиц и садовых товариществ Севастополя до вечера останутся без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".
"В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода, с 9:30 до 19 часов будет прекращена подача воды абонентам Севастополя и пригорода", – сказано в сообщении.
Подача воды будет прекращена в район улиц Софьи Перовской, Батарейная, Школьная, Качинское шоссе, Качинский тупик и переулок 1-й голландский. А также на улицы Гуряна, Крейсерская, Ясеневая, Облепиховая, Сухарный тоннель, Речной переулок, в Сухарную балку, на улицу Богданова, Рябиновая, бульвары Гардемаринов и Маккензи, на улицу Заречная.
Кроме того, без воды останутся абоненты садовых товариществ "Сельхозхимия", "Энергетик", "Парус", "Мираж", "Горный", "Голландия-1", "Заря", "Северный", "Шкипер", "Коллективный сад-2", "Садовод", "Факел", "Медик-1", "Сухарный", товарищество, расположенное в районе Сухарного тоннеля.
Также воды не будет в поселке Голландия и селе Фруктовое.
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