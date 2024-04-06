https://crimea.ria.ru/20240406/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-voskresene-i-ponedelnik-spisok-adresov-1136336785.html
Где в Крыму не будет воды в воскресенье и понедельник: список адресов
Где в Крыму не будет воды в воскресенье и понедельник: список адресов - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Где в Крыму не будет воды в воскресенье и понедельник: список адресов
Временное отключение водоснабжения в воскресенье и понедельник пройдет в двух районах полуострова. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T19:41
2024-04-06T19:41
2024-04-06T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Временное отключение водоснабжения в воскресенье и понедельник пройдет в двух районах полуострова. Об этом сообщает "Вода Крыма"."Евпаторийский филиал информирует, что водоснабжение будет ограничено 7 апреля в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода по адресу ул. 9 мая № 67", - говорится в сообщении предприятия.С 11.00 до 19.00 воды не будет в Евпатории по адресам: ул. 9 мая, 55, 55А, 55Б, 53, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А.Подвоз воды будет осуществляться силами филиала. При этом предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.В понедельник, 8 апреля, отключение воды пройдет с 08.00 до 17.00 в Алуште и селе Запрудное. В Алуштинском филиале предприятия "Вода Крыма" объясняют, что временное ограничение водоснабжения связано с плановыми работами по промывке резервуаров чистой воды.Кроме того, возможно снижение давления или частичное отсутствие воды по адресам: ул. Заречная, ул. Фонтанная, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Южная.Подвоз воды будет организован спецавторанспортом в случае необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали всю ночь: когда вода появится в домах ЕвпаторииИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судНа сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
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Где в Крыму не будет воды в воскресенье и понедельник: список адресов
Временное отключение воды пройдет в воскресенье и понедельник в двух городах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Временное отключение водоснабжения в воскресенье и понедельник пройдет в двух районах полуострова. Об этом сообщает "Вода Крыма".
"Евпаторийский филиал информирует, что водоснабжение будет ограничено 7 апреля в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода по адресу ул. 9 мая № 67", - говорится в сообщении предприятия.
С 11.00 до 19.00 воды не будет в Евпатории по адресам: ул. 9 мая, 55, 55А, 55Б, 53, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А.
Подвоз воды будет осуществляться силами филиала. При этом предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.
В понедельник, 8 апреля, отключение воды пройдет с 08.00 до 17.00 в Алуште и селе Запрудное. В Алуштинском филиале предприятия "Вода Крыма" объясняют, что временное ограничение водоснабжения связано с плановыми работами по промывке резервуаров чистой воды.
Кроме того, возможно снижение давления или частичное отсутствие воды по адресам: ул. Заречная, ул. Фонтанная, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Южная.
Подвоз воды будет организован спецавторанспортом в случае необходимости.
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