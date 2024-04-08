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Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда
Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда
В Керчи мужчина, введя в заблуждение директора предприятия, сбыл судовое топливо как собственное, выручив 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T12:08
2024-04-08T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Керчи мужчина, введя в заблуждение директора предприятия, сбыл судовое топливо как собственное, выручив 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия выяснилось, что зимой 2017 года гендиректор предприятия, его представитель и подсудимый договорились, что последний подыщет покупателей, готовых приобрести 540 тонн маловязкого судового топлива, заключит договоры поставки и обеспечить транспортировку горючего, принадлежащего предприятию.По решению суда мужчина приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.Ранее сообщалось, что жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавшихПредставляются врачами: новая схема телефонных мошенниковВ Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков
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РИА Новости Крым
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96
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закон и право, керчь, приговор, суды крыма, прокуратура республики крым, новости крыма
Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда

В Керчи за сбыт 540 тонн судового топлива мужчину приговорили к 3,5 годам условно

12:08 08.04.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Керчи мужчина, введя в заблуждение директора предприятия, сбыл судовое топливо как собственное, выручив 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В ходе следствия выяснилось, что зимой 2017 года гендиректор предприятия, его представитель и подсудимый договорились, что последний подыщет покупателей, готовых приобрести 540 тонн маловязкого судового топлива, заключит договоры поставки и обеспечить транспортировку горючего, принадлежащего предприятию.
"Введя в заблуждение руководство фирмы, злоумышленник реализовал топливо покупателям, сообщив им недостоверную информацию о том, что горючее принадлежит ему. Полученными денежными средствами в размере более 20 млн рублей мужчина распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
По решению суда мужчина приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
Ранее сообщалось, что жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей.
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Закон и правоКерчьПриговорСуды КрымаПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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