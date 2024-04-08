https://crimea.ria.ru/20240408/kerchanin-prodal-chuzhoe-toplivo-na-20-mln-rubley---prigovor-suda-1136365123.html

Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда

Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда

В Керчи мужчина, введя в заблуждение директора предприятия, сбыл судовое топливо как собственное, выручив 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T12:08

2024-04-08T12:08

2024-04-08T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Керчи мужчина, введя в заблуждение директора предприятия, сбыл судовое топливо как собственное, выручив 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия выяснилось, что зимой 2017 года гендиректор предприятия, его представитель и подсудимый договорились, что последний подыщет покупателей, готовых приобрести 540 тонн маловязкого судового топлива, заключит договоры поставки и обеспечить транспортировку горючего, принадлежащего предприятию.По решению суда мужчина приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.Ранее сообщалось, что жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавшихПредставляются врачами: новая схема телефонных мошенниковВ Симферополе мошенники навязывают установку газовых счетчиков

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2024

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закон и право, керчь, приговор, суды крыма, прокуратура республики крым, новости крыма