https://crimea.ria.ru/20240310/predstavlyayutsya-vrachami-novaya-skhema-telefonnykh-moshennikov-1135537691.html

Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников

Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников

Телефонные аферисты разработали новую схему, по которой "выуживают" деньги у доверчивых россиян: теперь мошенниеи представляются врачами, готовыми взяться за... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T18:54

2024-03-10T18:54

2024-03-10T18:54

мошенничество

новости

телефон

врач

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Телефонные аферисты разработали новую схему, по которой "выуживают" деньги у доверчивых россиян: теперь мошенниеи представляются врачами, готовыми взяться за дорогостоящее лечение "болезни", якобы обнаруженной в ходе исследований. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России.Аферисты звонят потенциальным жертвам под видом медработников и строят разговор в два этапа, для большей убедительности, отмечают в полиции.При этом деньги требуют перечислить сразу, подчеркнула правоохранитель.В МВД предостерегают: "Не ведите диалог с незнакомцем по телефону – ни про свое здоровье, ни про свои финансы. Кладите трубку!"Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана через звонок по видеосвязи. Еще одна из новых мошеннических схем предполагает завладение чужими деньгами после отправки фейкового уведомления о списании налогов. Читайте также на РИА Новости Крым:Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, телефон, врач, деньги