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Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников
Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников
Телефонные аферисты разработали новую схему, по которой "выуживают" деньги у доверчивых россиян: теперь мошенниеи представляются врачами, готовыми взяться за... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T18:54
2024-03-10T18:54
мошенничество
новости
телефон
врач
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Телефонные аферисты разработали новую схему, по которой "выуживают" деньги у доверчивых россиян: теперь мошенниеи представляются врачами, готовыми взяться за дорогостоящее лечение "болезни", якобы обнаруженной в ходе исследований. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России.Аферисты звонят потенциальным жертвам под видом медработников и строят разговор в два этапа, для большей убедительности, отмечают в полиции.При этом деньги требуют перечислить сразу, подчеркнула правоохранитель.В МВД предостерегают: "Не ведите диалог с незнакомцем по телефону – ни про свое здоровье, ни про свои финансы. Кладите трубку!"Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана через звонок по видеосвязи. Еще одна из новых мошеннических схем предполагает завладение чужими деньгами после отправки фейкового уведомления о списании налогов. Читайте также на РИА Новости Крым:Правонарушения на территории школ: в соцсетях распространяется новый фейк Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мошенничество, новости, телефон, врач, деньги
Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников

Телефонные мошенники представляются врачами – в МВД предупредили о новой схеме обмана

18:54 10.03.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТелефон. Архивное фото
Телефон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Телефонные аферисты разработали новую схему, по которой "выуживают" деньги у доверчивых россиян: теперь мошенниеи представляются врачами, готовыми взяться за дорогостоящее лечение "болезни", якобы обнаруженной в ходе исследований. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России.
Аферисты звонят потенциальным жертвам под видом медработников и строят разговор в два этапа, для большей убедительности, отмечают в полиции.
"Мошенник представляется помощником какого-либо "профессора" или "главврача" и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение. Далее жертве перезванивает "главный врач поликлиники" и сообщает, что за лечение готов взяться профессор медицины, но… необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
При этом деньги требуют перечислить сразу, подчеркнула правоохранитель.
В МВД предостерегают: "Не ведите диалог с незнакомцем по телефону – ни про свое здоровье, ни про свои финансы. Кладите трубку!"
Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана через звонок по видеосвязи. Еще одна из новых мошеннических схем предполагает завладение чужими деньгами после отправки фейкового уведомления о списании налогов.
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МошенничествоНовостиТелефонВрачДеньги
 
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